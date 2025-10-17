नाशिक

Nashik City Bus : दिवाळीमुळे सिटीलिंकच्या १५ मार्गांवरील बस रद्द! नाशिक ते सिन्नर आणि पिंपळगाव मार्गावर मात्र जादा बसची सोय

Nashik City Bus Service Overview : महाविद्यालयांना सुटी राहणार असल्याने सिटीलिंक प्रशासनाने बस नियोजनात बदल केला आहे. तपोवन आगारातील आठ, तर नाशिक रोड आगारातील सात मार्गांवरील बससेवा बंद केली जाणार आहे.
City Bus

City Bus

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: दिवाळीनिमित्त शाळा, महाविद्यालयांना सुटी राहणार असल्याने सिटीलिंक प्रशासनाने बस नियोजनात बदल केला आहे. तपोवन आगारातील आठ, तर नाशिक रोड आगारातील सात मार्गांवरील बससेवा बंद केली जाणार आहे. नाशिक रोड ते एचपीटी महाविद्यालय मार्गावरील चार बस बंद ठेवल्या जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
school
city bus
College
Diwali
Holiday

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com