Nashik City Bus : दिवाळीमुळे सिटीलिंकच्या १५ मार्गांवरील बस रद्द! नाशिक ते सिन्नर आणि पिंपळगाव मार्गावर मात्र जादा बसची सोय

नाशिक: दिवाळीनिमित्त शाळा, महाविद्यालयांना सुटी राहणार असल्याने सिटीलिंक प्रशासनाने बस नियोजनात बदल केला आहे. तपोवन आगारातील आठ, तर नाशिक रोड आगारातील सात मार्गांवरील बससेवा बंद केली जाणार आहे. नाशिक रोड ते एचपीटी महाविद्यालय मार्गावरील चार बस बंद ठेवल्या जाणार आहेत. .१९ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत सकाळ सत्रात रविवार सुटीच्या नियोजनानुसार बस चालविण्यात येणार आहे. दुपारच्या सत्रात नियमित बस चालतील. २२ ऑक्टोबरपासून नियमित बससेवा सुरू केली जाईल. सुट्टीच्या कालावधीत तपोवन आगारातून सुटणाऱ्या निमाणी ते गिरणारे मार्गावरील ८ पैकी ४ बस बंद राहतील. चार बसच्या माध्यमातून दर ३० मिनिटांना बसफेरी उपलब्ध करून दिली आहे. .निमाणी ते बारदान फाटा मार्गे एचपीटी महाविद्यालय चारही बस बंद राहतील. निमाणी ते सिन्नर मार्गावर ४ बस अतिरिक्त चालविल्या जातील. नवीन सीबीएस ते पिंपळगाव मार्गावर ४ बस अतिरिक्त चालविल्या जातील. दर १० मिनिटांना बसफेरी उपलब्ध असेल. .नाशिक रोड आगारातून सुटणाऱ्या नाशिक रोड ते शिंगवे बहुला मार्गे विहितगाव, नाशिक रोड ते शिंगवे बहुला मार्गे वाडीचे रान, नाशिक रोड ते शिंगवे बहुला मार्गे पिंपळगाव खांब, नाशिक रोड ते जेआयटी महाविद्यालय मार्गे सातपूर, नाशिक रोड ते मातोश्री महाविद्यालय, तपोवन ते आर्मी पब्लिक स्कूल, नाशिक रोड ते आर्मी पब्लिक स्कूल असे एकूण ७ मार्गावरील बस बंद राहतील. नाशिक रोड ते दिंडोरी या मार्गावर ४ बस अतिरिक्त चालविल्या जातील. .नाशिक रोड ते बारदान फाटा मार्गे एचपीटी महाविद्यालय मार्गावरील आठऐवजी चार बस चालविल्या जातील. चार बसच्या माध्यमातून दर ४० मिनिटांना बसफेरी आहे. २० ते २३ ऑक्टोबर या कालावधीत पास केंद्रेदेखील बंद राहतील. केटीएचएम महाविद्याल येथील पास केंद्र १९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार असल्याचे सिटीलिंक प्रशासनाने कळविले आहे.