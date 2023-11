Nashik Citylinc Protest: सिटलिंक कर्मचारी संपाच्या तयारीत

Nashik Citylinc Protest: सिटीलिंक कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस देणे वाहक कंपन्यांना बंधनकारक आहे. त्यानुसार सिटीलिंक कंपनीने ठेकेदार मॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीला सूचना दिल्या आहे.

दरम्यान वेतनाबरोबरच दिवाळीचे वेतन वेळेत न मिळाल्यास कर्मचारी ऐन दिवाळीत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहे. (citylinc employees are preparing to go on strike in Diwali nashik news)

सिटीलिंक कंपनीकडून ग्रॉस कॉस्ट कटिंग तत्त्वावर बससेवा चालविताना चालक व वाहकांची जबाबदारी कंत्राटदारावर आहे.

महापालिका ऑपरेटर कंपन्यांना किलोमीटरनुसार पैसे अदा करते. चालक व वाहकाचे काम मॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीकडे आहे. आतापर्यंत दोन ते तीनदा कर्मचाऱ्यांनी वेळेत वेतन मिळतं नसल्याने संप पुकारला आहे.

आता तीस दिवस काम केल्यानंतर बोनसला पात्र तसेच नियमित वेतन दिवाळीपूर्वी मिळावे, अशी मागणी आहे. त्याअनुषंगाने मागणी पूर्ण न झाल्यास संपावर जाणार आहे.

दरम्यान वाहकांचा संप झाल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून महापालिकेने शंभर वाहक पुरवठ्यासाठी नागपूर येथील युनिटी मॅनपॉवर या कंपनीला दुसरा ठेका देण्याचा निर्णय घेतला आहे.