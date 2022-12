Nashik News : तपोवन टर्मिनल लवकरचं कार्यान्वित; 50 इलेक्ट्रिक बसेस चार्जिंगची व्यवस्था

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या सिटी लिंक बस सेवेसाठी पंचवटी विभागातील तपोवन डेपो येथे टर्मिनल उभारणीचे काम सुरू असून मात्र धीम्या गतीने सुरू असलेले काम डिसेंबर अखेरीस पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या डेपो मध्येच ५० इलेक्ट्रिक बससाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणी केली जाणार असून चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची जबाबदारी बस ऑपरेटर वर टाकण्यात आली आहे. (citylinc Tapovan Terminal to be operational soon Arrangement of charging 50 electric buses Nashik News)

महापालिकेच्या नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या माध्यमातून सन २०२१ पासून शहर बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. सिटीलिंक कंपनीकडे ग्रॉस कॉस्ट कटिंग तत्त्वावर बससेवेचे संचलन केले जाते. बससेवेकरीता नाशिकरोड व पंचवटीतील तपोवनातील साधुग्रामच्या जागेत बस डेपो व टर्मिनलची उभारणी केली जात आहे. तपोवन डेपो व टर्मिनल उभारणीसाठी तीस कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. दिडशे डिझेल व पन्नास ५० इलेक्ट्रीक बसेस उभे करण्याची क्षमता तपोवन डेपोची आहे.

बस टर्मिनलमध्ये पार्किंग, वर्कशॉप, चालक-वाहक विश्रांती कक्ष, कॅश काऊंटर, व्यावसायिक गाळे उभारले जात आहे. नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी चव्हाणके, महाव्यवस्थापक (प्रशासन व तांत्रिक) वसंत गायधनी, कार्यकारी अभियंता बाजीराव माळी, संदेश शिंदे, उपअभियंता प्रकाश निकम आदींनी तपोवन डेपोची पाहणी केली. सद्यःस्थितीत विद्युत विषयक कामे शिल्लक आहेत. डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून जानेवारीच्या मध्यावर तपोवन डेपो व टर्मिनल खुले केली जाणार आहे.

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Dhule News : जयंत पाटलांचे निलंबन मागे घ्या;राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

पन्नास बसेससाठी चार्जिंग स्टेशन

शासन व महापालिकेच्या संयुक्त निधीतून पन्नास इलेक्ट्रिकल बसेस खरेदी केल्या जाणार आहेत. तपोवन डेपोमध्ये इलेक्ट्रिक बसेसचे चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे. इलेक्ट्रिक स्टेशन उभारण्याची जबाबदारी बस ऑपरेटर्सची राहणार आहे.

हेही वाचा: Dhule News : धुळ्यात नाताळमुळे चर्चमध्ये तयारीला वेग