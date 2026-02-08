Nashik Citylink Bus : नाशिकमध्ये सिटीलिंकच्या तिकीट दरात गोंधळ; एका दिवसात ७ रुपयांची वाढ झालीच कशी?

जुने नाशिक: एकाच मार्गावरील सिटीलिंक बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला एक वेळेस दहा रुपयांचे, तर दुसऱ्या दिवशी १७ रुपयाचे तिकीट देण्यात आले. अशाप्रकारे एका दिवसांत ७ रुपयांची वाढ कशी, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. प्रवाशांनी वाहकास याबाबत विचारणा केली असता, त्यांना मुख्यालयाचा रस्ता दाखविण्यात आला. दरम्यान, सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंडे म्हणाले, की द्वारका सर्कल कामामुळे सिटीलिंक बसचे मार्ग बदलण्यात आले आहे. परंतु बस प्रवासाच्या दरात कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही..गुरुवारी (ता. ५) समीर सय्यद यांच्याबाबत प्रकार घडला आहे. ते वडाळा रोड आयेशानगर येथे ते राहावयास आहे. द्वारका भुयारी मार्गाच्या कामामुळे सिटीलिंक बससेवा वडाळा रोडने वळविली आहे. बुधवारी (ता.४) सय्यद रविवार कारंजा येथून प्रवास करत असताना त्यांनी वडाळा रोड आयेशानगर तिकीट घेतले. वाहकाने त्यांना १० रुपयांचे तिकीट दिले. त्यानंतर गुरुवारी पुन्हा त्यांनी याच मार्गावरून अर्थात रविवार कारंजा येथून आयेशानगरपर्यंत प्रवास केला. .गुरुवारी मात्र ज्या बसने प्रवास केला. त्यातील वाहकाने त्यांना १० रुपयांऐवजी १७ रुपयांचे तिकीट दिले. त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यांनी वाहकाकडे चौकशी केली एक दिवशी १० तर दुसऱ्या दिवशी १७ रुपयांचे तिकीट कसे?वाहकाने उडवाउडवीचे उत्तरे दिली. त्यानंतर त्यांनी थेट सिटीलिंक मुख्यालयाचा रस्ता दाखवत अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यास सांगितले..Pune Junction: पुणे होणार टर्मिनलचे ‘जंक्शन’; चार टर्मिनलमुळे स्थानकावरील ताण कमी, नव्या गाड्यांना मार्ग मोकळा.एकाच मार्गावर केवळ एका दिवसाच्या अंतरात तिकिटाचे वेगवेगळे दर कसे असू शकतात. एका दिवसात सात रुपयांची वाढ होऊ शकते का? कार्यालयाकडून जे दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच दराने तिकीट देण्यात यावे. असे प्रकार करून प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये.- समीर सय्यद, प्रवासीद्वारका सर्कल कामामुळे सिटीलिंक बसचे मार्ग बदलण्यात आले आहे. परंतु बस प्रवासाच्या दरात कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही.- विजयकुमार मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटीलिंक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.