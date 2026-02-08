नाशिक

Nashik Citylink Bus : नाशिकमध्ये सिटीलिंकच्या तिकीट दरात गोंधळ; एका दिवसात ७ रुपयांची वाढ झालीच कशी?

Passenger Raises Question Over Different Bus Ticket Rates : द्वारका सर्कल परिसरात मार्ग बदललेल्या सिटीलिंक बससेवेतील तिकीट दरातील फरकामुळे प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे
bus ticket

bus ticket

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: एकाच मार्गावरील सिटीलिंक बसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाला एक वेळेस दहा रुपयांचे, तर दुसऱ्या दिवशी १७ रुपयाचे तिकीट देण्यात आले. अशाप्रकारे एका दिवसांत ७ रुपयांची वाढ कशी, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. प्रवाशांनी वाहकास याबाबत विचारणा केली असता, त्यांना मुख्यालयाचा रस्ता दाखविण्यात आला. दरम्यान, सिटीलिंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार मुंडे म्हणाले, की द्वारका सर्कल कामामुळे सिटीलिंक बसचे मार्ग बदलण्यात आले आहे. परंतु बस प्रवासाच्या दरात कुठलीही वाढ करण्यात आली नाही.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Passenger
Complaint
Transport
Public Transport

Related Stories

No stories found.