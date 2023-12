Nashik Citylinc Bus: बस तिकीट दरवाढीसाठी ‘सिटीलिंक’चे प्रयत्न

Nashik Citylinc Bus : शहर बस वाहतुकीचा तोटा कमी करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात तिकीट दर वाढविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या सिटीलिंक कंपनीला दणका बसला आहे. शासनाच्या बस भाडे मूल्य दरसूचीच्या कमाल मर्यादेपर्यंत सध्याचे तिकीट दर असल्याने दरवाढ करता येत नाही.

त्यामुळे सिटीलिंक कंपनीने दरवाढी संदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Citylink decision to seek guidance from government regarding rate hike nashik news)