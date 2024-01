Nashik News : पर्यावरण नियम न पाळणारे 13 उद्योजकांना क्लोझर

Nashik News : जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींसह इतर क्षेत्रातील सुमारे अडीच हजार उद्योगांनी एमपीसिबीची परवानगी घेतली असून त्यात सन २०२३ अखेर सुमारे १८० नवीन उद्योगाचा समावेश वाढल्याचे एमपीसिबीचे उपप्रादेशिक अधिकारी अमर दुर्गुळे यांनी सांगितले.

तसेच विविध नोटीस देऊनही आपल्या उद्योगातून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी असमर्थता दर्शविल्याने अशा १३ कंपन्यांचे उत्पादन बंद करण्याची कारवाई केली आहे.