Devendra Fadnavis : नाशिकमधून विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा 'नारळ' फुटणार! मुख्यमंत्री फडणवीस गुरुवारी जाहीर सभेत

नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ नाशिकमधून फुटणार आहे. येत्या गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये येत असून, त्यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थ कामांचे उद्घाटन होईल.यानिमित्त भाजपतर्फे जाहीर सभेचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाजप कार्यालयात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. सभेचे ठिकाण निश्चित झालेले नाही. मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळपर्यंत सभास्थळ निश्चित होईल..श्री. फडणवीस या सभेनिमित्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडतील. पुढील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण होणार आहे. त्यानिमित्त शहर व परिसरात कुंभमेळ्याची कामे सुरू झाली. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचे ब्रॅडिंग होणार आहे, त्यादृष्टीने नाशिक केंद्रस्थानी आले. .सद्यस्थितीत जवळपास ५५ कामे सुरू आहेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्यांची १८ कामे सुरू आहेत. दोन हजार २७० कोटी रुपयांच्या व ४४० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची ही कामे आहेत. शहरांमध्ये चार पुलांची कामे सुरू आहेत. पाणीपुरवठा योजना, सीसीटीव्ही, मलनिस्सारण योजना व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा यात समावेश आहे..एकूण ३२ कामे असून, तीन हजार ६८४ कोटी रुपये किमतीची ही कामे आहेत. त्र्यंबकेश्वर पालिकेच्या हद्दीत ७६ कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. पुरातत्त्व विभागामार्फत चार कामे सुरू असून, त्याची किंमत १६ कोटी ५४ लाख रुपये आहे. या कामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होईल. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटनही मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते होणार आहे. .भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने हीच संधी साधत जाहीर सभेचेही आयोजन केले. सभेसाठी २५ हजार नागरिकांना आणण्याचे नियोजन आहे. भाजपकडून जाहीर सभेनिमित्त शक्तिप्रदर्शन केले जाईल. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यालयात बैठक झाली. निवडणूक प्रमुख आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे व शहराध्यक्ष सुनील केदार उपस्थित होते..Nagpur News: महाराष्ट्रात कधी मिळणार मासिक पाळी रजा? महिला कर्मचाऱ्यांचा सवाल, कर्नाटक सरकारने आधीच घेतला निर्णय.उद्घाटन होणारी कामे (कोटींत)मलनिस्सारण व्यवस्था सुधारणा करणे (१,४७५.५०)नाशिक स्मार्टसिटी सीसीटीव्ही (३५४)मुकणे धरण पाणीपुरवठा विस्तारीकरण (३७१.७५)अमृत योजनेंतर्गत शहर पाणीपुरवठा (३०५.१२)रामकाल पथ प्रकल्प विकसित करणे (८५)त्र्यंबकेश्वर वाढीव पाणीपुरवठा योजना (६४.२१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.