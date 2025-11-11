नाशिक

Devendra Fadnavis : नाशिकमधून विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा 'नारळ' फुटणार! मुख्यमंत्री फडणवीस गुरुवारी जाहीर सभेत

CM Devendra Fadnavis to Visit Nashik on November 13 : नाशिकमध्ये येत्या गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भव्य जाहीर सभेचे आणि हजारो कोटी रुपयांच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकासकामांचे उद्‍घाटन होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी भाजप कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.
नाशिक: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ नाशिकमधून फुटणार आहे. येत्या गुरुवारी (ता. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिकमध्ये येत असून, त्यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थ कामांचे उद्‍घाटन होईल.

यानिमित्त भाजपतर्फे जाहीर सभेचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाजप कार्यालयात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. सभेचे ठिकाण निश्चित झालेले नाही. मंगळवारी (ता. ११) सायंकाळपर्यंत सभास्थळ निश्चित होईल.

