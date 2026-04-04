विहीर रस्त्याच्या मधोमध, कठडा मोठा असता तर दुर्घटना टळली असती; CM फडणवीसांनी दुर्घटनेवर व्यक्त केलं दु:ख

नाशिक येथे विहिरीत कार कोसळून ६ विद्यार्थ्यांसह एकाच कुटुंबातल्या ९ जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडलीय. रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या विहिरीत कार कोसळल्यानंतर रस्त्याकडेला असणाऱ्या विहिरींबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. दुर्घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. राज्यात जिथे कुठे रस्त्यांच्या कडेला किंवा रहदारीच्या ठिकाणी अशा विहिरी आहेत, त्यांचे तात्काळ 'ऑडिट' करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तेथे संरक्षक भिंत बांधणे किंवा आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की इतक्या लहान मुलांचा असा दुर्दैवी अंत होणे, यापेक्षा मोठी वेदना दुसरी असू शकत नाही. ही घटना मनाला चटका लावणारी आहे. मी पीडित कुटुंबाच्या प्रति संवेदना व्यक्त करतो. सरकारने तातडीची मदत जाहीर केली आहे. मात्र गेलेले प्राण परत येऊ शकत नाहीत. या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत..Dindori : कार विहिरीत कोसळून ९ जणांचा मृत्यू; रस्त्याच्या मधोमध असलेली विहीर बुजवण्यास सुरुवात, मालकावर गुन्हा दाखल.अपघाताबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,दुर्घटना जेथे झाली त्या विहिरीला अत्यंत छोटा कठडा होता आणि ती विहीर रहदारीच्या मध्यभागी होती. जर विहिरीची भिंत मोठी असती, तर कदाचित ही दुर्घटना टळू शकली असती..राज्यात जिथे कुठे रस्त्यांच्या कडेला किंवा रहदारीच्या ठिकाणी अशा विहिरी आहेत, त्यांचे तात्काळ 'ऑडिट' करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेथे संरक्षक भिंत बांधणे किंवा आवश्यक उपाययोजनांबाबत प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळावरून फोनवरून सविस्तर माहिती दिली. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.