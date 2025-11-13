नाशिक

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन उपमुख्यमंत्री, अर्धा डझन मंत्री... नाशिक दौऱ्यावर 'मंत्रिमंडळाची' फौज!

CM Devendra Fadnavis to Inaugurate Major Kumbh Mela Projects in Nashik : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिक दौऱ्यात रामकुंड परिसरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित विकासकामांचे भूमिपूजन करताना. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री शिंदे-पवार व राज्यातील अनेक मंत्री उपस्थित.
Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी (ता. १३) नाशिकच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या वेळी सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित साडेपाच हजार कोटींहून अधिकच्या विकासकामांचे भूमिपूजन, तसेच जिल्हा परिषद नूतन इमारतीचे उद्‌घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. या सोहळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह राज्यातील अर्धा डझन मंत्र्यांची उपस्थिती लाभेल.

Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
uday samant
political
girish mahajan
Development
Eknath Shinde
narhari zirwal
Project
Zilla Parishad
jaykumar rawal
Manikrao Kokate
Infrastructure
Chhagan Bhujbal

