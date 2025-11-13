Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन उपमुख्यमंत्री, अर्धा डझन मंत्री... नाशिक दौऱ्यावर 'मंत्रिमंडळाची' फौज!

नाशिक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी (ता. १३) नाशिकच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या वेळी सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित साडेपाच हजार कोटींहून अधिकच्या विकासकामांचे भूमिपूजन, तसेच जिल्हा परिषद नूतन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. या सोहळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासह राज्यातील अर्धा डझन मंत्र्यांची उपस्थिती लाभेल. .मुख्यमंत्री पंचवटीतील रामकुंड येथे रामकाल पथचे भूमिपूजन करणार असून, त्यानंतर श्री काळाराम मंदिर परिसरात पाहणी करतील. तसेच त्र्यंबक रोडवरील जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीचा लोकार्पण सोहळा पार पडणार आहे. त्यानंतर ठक्कर डोम येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सिंहस्थ कुंभमेळा कामांचे भूमिपूजन करतील. .Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी केले 'एफआयएच ज्युनियर हॉकी विश्वचषक ट्रॉफी'चे स्वागत; भारत तिसऱ्यांदा जिंकणार विजेतेपद?.कार्यक्रमासाठी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा तथा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोऱ्हे, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री माणिकराव कोकाटे आदी मंत्र्यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलिसांनीही विविध उपाययोजना केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.