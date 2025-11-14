Nashik Police Action : मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात आंदोलकांना 'नजरकैद'! अनेकांना नोटिसा; घराबाहेर पोलिस पहारा

नाशिक, जुने नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये आले असता, त्यांच्याविरोधात विविध प्रश्नी आंदोलनाची शक्यता होती. शहर पोलिसांनी याबाबत सतर्कता बाळगत संबंधितांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावल्या. तसेच, संबंधितांच्या घरासमोर पोलिस नेमण्यात येऊन नजरकैद करण्यात आले..आगामी कुंभमेळ्यातील विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन आणि जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी (ता.१३) नाशिकमध्ये आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री, खासदार, आमदार देखील या कार्यक्रमास उपस्थित होते. .मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यादरम्यान शहरातील विविध प्रश्नांसंदर्भात काही आंदोलकांकडून अनुचित प्रकार केला जाण्याची शक्यता होती. यामुळे शहर पोलिसांनी या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता बाळगताना, बुधवारी (ता.१२) रात्री काही आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजाविण्यात आल्या. तसेच, या संबंधितांच्या घराबाहेर पोलिस पहारा नेमण्यात येऊन नजरकैद करण्यात आले होते. पोलिस ठाणेनिहाय राजकीय पदाधिकाऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचा यात समावेश आहे..आंदोलकांवर नजरमहापालिकेच्या गंजमाळ येथील बी.डी.भालेकर हायस्कूल पाडून त्याजागी विश्रामगृह बांधण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांकडून मुख्यमंत्र्यांसमोर निषेधाची निदर्शने करण्याची शक्यता होती. यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. .दौऱ्यात अडथळा निर्माण येऊ नये. याची खबरदारी घेत आंदोलक राजू देसले, वसंत एकबोटे, तल्हा शेख, कैवल्य चंद्रात्रे, दीपक डोके यांना नोटिसा बजावल्या. तसेच, पोलिस पहाऱ्यामध्ये नजरकैद करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, टाकळी येथील एसटीपी प्लांट संदर्भात माजी नगरसेवक राहुल दिवे यांच्याकडून मुख्यमंत्र्यांसमोर आंदोलन केले जाण्याची शक्यता असल्याने त्यांनाही पोलिसांनी नोटीस बजावली आणि नजरकैद केले होते. याशिवाय, काही आंदोलकांवर पोलिसांकडून करडी नजर ठेवण्यात आली होती..सभास्थळी करडी नजरदरम्यान, त्र्यंबक रोडवरील ठक्कर मैदान येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा होती. यावेळी पोलिसांकडून कडेकोट पोलिस बंदोबस्त नेमण्यात आला होता. याठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर बारकाईने नजर ठेवली जात होती. शहर गुन्हेशाखेतील पोलिस अधिकारी, अंमलदार साध्या वेशात सभास्थळी तैनात करण्यात आलेले होते..बंदोबस्ताचा अतिरेकमुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या दोन दिवस आधीपासूनच नियोजित रामकाल पथ मार्गावरील टपऱ्या, छोट्या व्यावसायिकांची दुकाने बंद ठेवण्याच्या सूचना पोलिसांनी केल्या होत्या, त्यामुळे गोदाघाटावर छोटा मोठा व्यवसाय करून हातावर पोट भरणाऱ्या अनेक व्यावसायिकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. पोलिसांनी बंदोबस्ताचा अतिरेक केल्याची भावना अनेक व्यावसायिकांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. .राज्याच्या विविध भागातून कपालेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या अनेक ज्येष्ठांना पोलिसांनी एकेरी भाषा वापरत शिवीगाळ केल्याचे नांदेडहून आलेल्या शंकरराव कदम यांनी सांगितले. ही इंग्रज राजवट आले की काय? असा प्रश्नही या ज्येष्ठाने एका पोलिस अधिकाऱ्याशी बोलताना केला. यावर निरुत्तर झालेला या अधिका-याने तेथून निघून जाणे पसंत केले..टपरी केली उद्ध्वस्तमुख्यमंत्री दौऱ्यात कोणतीही अनुचित घटना घडायला नको, म्हणून पोलिसांच्या दोन दिवसांपासूनच मार्गावरील टपऱ्या हटविण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या होत्या. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या टपऱ्या अन्य ठिकाणी हटविल्या, मात्र रामतीर्थाजवळील अजगर महाराज समाधीखालील एक टपरी जागेवरच राहिली होती, ती यंत्रणेने अक्षरश तोडून उद्ध्वस्त केली. याबद्दल संबंधितांनी संताप व्यक्त केला..गोदाघाटाला पोलिस छावणीचे स्वरूपआगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाटावर रामकालपथाचे निर्माण केले जाणार आहे. या कामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता.१२) करण्यात आले. त्यापार्श्वभूमीवर गोदाघाट परिसरात पहाटेपासूनच कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे गोदाघाटाला पोलिस छावणीचे स्वरुप आले होते. .Nashik Zilla Parishad : राज्यातील सर्वात मोठी आणि सुंदर इमारत! नाशिक जिल्हा परिषदेचे 'मिनी मंत्रालय' मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटित.रामतीर्थ परिसराकडे येणारे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याने पर्यायी मार्गांवर वाहनांची संख्या वाढून कोंडीची समस्या उद्भवली होती. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ एकच्या उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख, सहायक आयुक्त सुधाकर सुराडकर यांच्यासह पंचवटी, सरकारवाडा, भद्रकाली पोलिस ठाण्याच्या पथकांसह शहर गुन्हेशाखा व वाहतूक शाखेची पथके तैनात करण्यात आलेली होती. व्यावसायिकांना त्यांची दुकाने बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले होते. तर गोदाघाटावर येणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी करण्यात आली. याप्रमाणे, श्री काळाराम मंदिर परिसरातही कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.