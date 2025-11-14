नाशिक

Nashik Police Action : मुख्यमंत्र्यांच्या नाशिक दौऱ्यात आंदोलकांना 'नजरकैद'! अनेकांना नोटिसा; घराबाहेर पोलिस पहारा

Preventive Notices Issued Ahead of CM Fadnavis’ Nashik Visit : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाशिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाट आणि ठक्कर मैदान परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. संभाव्य आंदोलनामुळे पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावून नजरकैद केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, जुने नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळा विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी (ता. १३) नाशिकमध्ये आले असता, त्यांच्याविरोधात विविध प्रश्नी आंदोलनाची शक्यता होती. शहर पोलिसांनी याबाबत सतर्कता बाळगत संबंधितांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावल्या. तसेच, संबंधितांच्या घरासमोर पोलिस नेमण्यात येऊन नजरकैद करण्यात आले.

Devendra Fadnavis
Nashik
police
maharashtra
Kumbh Mela
Visit

