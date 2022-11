बातमीदार : विकास गिते

नाशिक : सिन्नर शिर्डी रोडवर असलेल्या मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिरास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सपत्नीक सदिच्छा भेट देत दर्शन घेतले. (CM Eknath Shinde with his wife visit to Ishanyeshwar Temple in Mirgaon Nashik Latest Marathi News)

यावेळी त्यांच्या समवेत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर शिवनिका संस्थानचे अध्यक्ष कॅप्टन अशोककुमार खरात, उपाध्यक्ष राजेंद्र घुमरे, सरचिटणीस नामकर्ण आवारे, विश्वस्त नितीन गांगुर्डे, डॉ निरंजन निर्मळ, अरविंद बावके, रमेश हींगे, दिपक लोंढे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुपारी शिर्डी येथे साईबाबा समाधी चरणी सपत्नीक लीन होत दर्शन घेतले होते. त्यानंतर ईशान्येश्वराचे सायंकाळच्या सुमारास दर्शन घेतले.अचानक ईशान्येश्वर मंदिरास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सपत्नीक व राज्याचे मंत्री महोदय यांनी अचानक भेट दिल्याने श्री शिवनि का संस्थान मिरगाव येथील मंदिरात पूजा करण्यात आली

