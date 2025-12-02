Devendra Fadnavis

Devendra Fadnavis : 'वाघाच्या जबड्यात घालूनी हात मोजिते दात'! टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सिन्नरमध्ये सणसणीत प्रत्युत्तर

CM Fadnavis Responds to BJP DNA Criticism : सिन्नर येथील सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या 'भाजप बाटलेला पक्ष आहे' या टीकेला 'आमचा डीएनए छत्रपती शिवाजी महाराजांचा' असे म्हणत सणसणीत उत्तर दिले.
सिन्नर: ‘भाजपचा डीएनए विचारण्याची हिंमत कोणी करू नये. आमचा डीएनए छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे. वाघाच्या जबड्यात घालूनी हात मोजिते दात जात ही आमुचि, पहा चाळुनी पाने पाने आमुच्या इतिहासाची,’ असे सणसणीत उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता.१) येथे दिले.

