Nashik News : नाशिकमधून 'समृद्ध पंचायतराज अभियाना'चा श्रीगणेशा: गावांच्या विकासासाठी नवी स्पर्धा

Launch of CM Samruddha Panchayatraj Campaign in Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील सिद्ध पिंप्री गावात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' सुरू झाले. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी अभियानात सक्रिय सहभागाचे आवाहन केले.
Panchayatraj Campaign

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य व मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या स्मरणार्थ राज्यात बुधवार (ता. १७)पासून ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. सिद्ध पिंप्री (ता. नाशिक) येथून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.

