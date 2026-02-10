Nashik Collector Office : नाशिककरांची मुंबईवारी टळली! मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून ९३ टक्के तक्रारींचा निपटारा

नाशिक: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयातून सर्वसामान्यांच्या छोट्या-मोठ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेत त्याची सोडवणूक करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल एक हजार २८३ तक्रारींची सोडवणूक करण्यात आली. स्थानिक पातळीवरच तक्रारींचा निपटारा होत असल्याने जनतेची मुंबईवारी टळली आहे. .गावपातळीवर छोट्या-मोठ्या तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी जनतेला शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. पण, चकरा मारूनही कामे होत नसल्याने तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी जनतेला यापूर्वी थेट मुंबईतील मंत्रालय गाठावे लागत होते; पण जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयामुळे आता जलद न्याय मिळू लागला आहे. .जिल्हा मुख्यालयी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाची स्थापना झाली. त्या वेळेपासून आतापर्यंत एकूण एक हजार ३३६ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी एक हजार २८३ तक्रारींचा आतापर्यंत निपटारा झाला. हे प्रमाण ९३ टक्के इतके आहे. सध्या ५३ अर्ज हे प्रशासकीय स्तरावर प्रलंबित आहेत..वेळ, पैशांची बचतस्थानिक पातळीवर समस्यांचे निराकरण न झाल्यास जनतेला मुंबईतील मंत्रालय गाठावे लागायचे. पण, तेथेही पहिल्या फेरीत काम होईल, याची शाश्वती कमीच होती. परिणामी, जनतेचा वेळ आणि पैसा वाया जात होता. .सामान्यांची हीच अडचण लक्षात घेत राज्य सरकारने सन २०२३ मध्ये ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयाची कार्यकक्षा रुंदावली. त्यानुसार जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यान्वित करण्यात आला. हा कक्ष सामान्यांसाठी दिलासा देणारा ठरतो आहे..Kolhapur ZP President : शोभा फराकटे अध्यक्षपदाच्या प्रमुख दावेदार; आणखी चार नावे ही शर्यतीत.महसूल, पोलिस, जिल्हा परिषदेच्या तक्रारीमुख्यमंत्री सचिवालयात मागील तीन वर्षांचा अनुभव पाहता महसूल, पोलिस तसेच जिल्हा परिषदेसंदर्भात सर्वाधिक तक्रारी दाखल होत आहेत. तसेच, नाशिक महापालिकेसंदर्भातही तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यात शहरात घंटागाडीच्या समस्येपासून ते जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, ग्रामविकास व अन्य विभागांच्या तक्रारींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे लाडक्या बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलाही त्यांच्या तक्रारी सचिवालयाकडे मांडत असल्याचे दिसून आले. याशिवाय, विविध शासकीय विभागांमधील कर्मचारीही त्यांच्या समस्यांची तक्रार या कक्षात नोंदवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.