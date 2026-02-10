नाशिक

Nashik Collector Office : नाशिककरांची मुंबईवारी टळली! मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून ९३ टक्के तक्रारींचा निपटारा

CM Secretariat at Nashik Collector Office Resolves Public Grievances : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयामार्फत सर्वसामान्यांच्या तक्रारींची स्थानिक पातळीवर तत्काळ दखल घेत सोडवणूक करण्यात येत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयातून सर्वसामान्यांच्या छोट्या-मोठ्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेत त्याची सोडवणूक करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल एक हजार २८३ तक्रारींची सोडवणूक करण्यात आली. स्थानिक पातळीवरच तक्रारींचा निपटारा होत असल्याने जनतेची मुंबईवारी टळली आहे.

