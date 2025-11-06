नाशिक

Youth Protest in Nashik : "देवेंद्र, एकनाथ, अजितमामा न्याय द्या!" : कायमस्वरूपी रोजगाराच्या मागणीसाठी हजारो प्रशिक्षणार्थी नाशिकमध्ये धडकले

Youth Apprentices Stage Indefinite Sit-In at Eidgah Ground, Nashik : मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी रोजगाराच्या मागणीसाठी राज्यातील हजारो प्रशिक्षणार्थी युवकांनी संत गाडगेबाबा मानव मित्र संघटनेच्या नेतृत्वाखाली नाशिकच्या ईदगाह मैदानावर ठिय्या आंदोलन सुरू केले.
नाशिक: मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्यातील हजारो प्रशिक्षणार्थी युवक नाशिकमध्ये एकवटले आहेत. या युवकांनी ईदगाह मैदान येथे बुधवारी (ता. ५) ठिय्या मांडला. शासनदरबारी आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत शहर न सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

