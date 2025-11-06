Youth Protest in Nashik : "देवेंद्र, एकनाथ, अजितमामा न्याय द्या!" : कायमस्वरूपी रोजगाराच्या मागणीसाठी हजारो प्रशिक्षणार्थी नाशिकमध्ये धडकले

नाशिक: मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षणार्थी योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, या मागणीसाठी राज्यातील हजारो प्रशिक्षणार्थी युवक नाशिकमध्ये एकवटले आहेत. या युवकांनी ईदगाह मैदान येथे बुधवारी (ता. ५) ठिय्या मांडला. शासनदरबारी आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत शहर न सोडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे..राज्यातील मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षणार्थी योजनेत कार्यरत एक लाख ३४ हजार प्रशिक्षणार्थीना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे प्रशिक्षणार्थींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. .त्यामुळे राज्यभरातील प्रशिक्षणार्थी एकवटले आहेत. श्री संत गाडगेबाबा मानव मित्र संघटनेच्या माध्यामतून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. संघटनेचे प्रमुख तुकारामबाबा महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होत आहे..अकरा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होऊनही शासनाकडून शाश्वत रोजगाराबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नाही. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर मिळणारे प्रमाणपत्रदेखील कोणत्याही बाह्य नोकरीसाठी ग्राह्य धरले जात नसल्याची व्यथा या वेळी आंदोनलकर्त्या युवकांनी व्यक्त केली..पंचवटीमधील तपोवनातून निघालेले आंदोलनकर्ते गोदावरी घाटमार्गे सीबीएस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक येथे पोहोचले. या वेळी झालेल्या छोटेखानी सभेत जोपर्यंत शासन मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत नाशिक न सोडण्याचा निर्णंय घेण्यात आला. तेथून आंदोलनकर्ते ईदगाह मैदानाकडे मार्गस्थ झाले..गोदाघाटावर पोलिस सतर्कतपोवनातून मोर्चाद्वारे निघालेल्या युवकांनी श्री काळाराम मंदिर येथे दर्शन घेत मागण्यांबाबत साकडे घातले. त्यांनतर युवक गोदाघाटावर पोहोचले. तेथून मालेगाव स्टँड, रविवार कारंजा, रेडक्रॉस, मेहेर सिग्नलमार्गे मोर्चा सीबीएस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकात पोहोचला. तेथे काहीकाळ विश्रांती घेतल्यानंतर ईदगाह मैदानाकडे मोर्चेकरी मार्गस्थ झाले. यादरम्यान, गोदाघाटावर अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क होती..प्रमुख मागण्यारोजगाराच्या हमीबद्दल शासनाने दिलेला शब्द पाळावाप्रशिक्षणार्थींना त्वरित कायमस्वरूपी रोजगार द्यावाप्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या आस्थापनांत स्थायी रोजगार द्यावाप्रशिक्षणार्थींचे थकलेले मानधन तातडीने वितरित करावेप्रशिक्षण प्रमाणपत्राची विश्वसनीयता वाढवावीयोजनेची मुदत संपल्याने शासनाने त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावीवाढीव पाच महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांना रुजू करून घ्यावे.BJP vs Shivsena: शिंदेंना घरातच घेरण्याची भाजपची रणनीती, अंतर्गत बदल्याच्या राजकारणाने मोठी खळबळ! शिंदेसेनेचा कट्टर विरोधक निवडणूक प्रभारी.देवेंद्र, एकनाथ, अजितमामा न्याय द्यातपोवन ते ईदगाह मैदान मोर्चावेळी युवकांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा जयघोष केला. न्याय द्या, न्याय द्या, देवेंद्रमामा न्याय द्या; न्याय द्या, न्याय द्या, एकनाथमामा आणि अजितमामा न्याय द्या, अशा घोषणा युवकांनी दिल्या. या घोषणांनी उपस्थित नाशिककरांचे लक्ष वेधले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.