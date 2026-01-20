Ritwikesh Saindane : आईची हाक अन् ऋत्विकेशचा प्रतिसाद! जन्मजात शांतता भंगून सुरांचे नवे विश्व अवतरले

सटाणा: ‘ऋत्विकेश बाळ...’ हा शब्द कानावर पडताच तो चिमुकला क्षणभर थांबला... मागे वळून पाहिले... काही सेकंदांचा निःशब्द थांबा... आणि मग आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रूंचा बांध फुटला. जन्मापासून ज्या आयुष्यात आवाज, हाका आणि शब्द नव्हते, त्या ऋत्विकेशने आज प्रथमच आईचा आवाज ऐकला होता. तो क्षण केवळ ऐकण्याचा नव्हता, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारा ठरला. वर्षानुवर्षांची चिंता, भीती आणि अनिश्चितता त्या एका हाकेत विरघळून गेली..ही कहाणी फक्त एका कुटुंबापुरती मर्यादित नाही; ती नाशिक जिल्ह्यातील अनेक कर्णबधिर बालकांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण घेऊन येणारी आहे. बागलाण तालुक्यातील मळगाव तिळवण येथील अंगणवाडीत नियमित तपासणी सुरू होती. त्या तपासणीदरम्यान वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दीड वर्षाच्या ऋत्विकेश सैंदाणेच्या ऐकण्याच्या क्षमतेबाबत शंका वाटली. सुरुवातीला पालकांना नैसर्गिक सुधारणा होईल, अशी आशा होती. .मात्र, पुनर्तपासणीनंतर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. योग्य वेळी समुपदेशन झाले, उपचारांचे महत्त्व पटवून देण्यात आले आणि अंगणवाडी सेविकेच्या मदतीने पुढची पावले उचलली गेली. त्यानंतर ऋत्विकेशला नाशिक येथील कान-नाक-घसा रुग्णालयात नेण्यात आले. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्या उजव्या कानावर अत्यंत खर्चिक अशी कॉक्लिअर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. .विशेष म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या राष्ट्रीय बालआरोग्य उपक्रमांतर्गत पूर्णतः मोफत झाली. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या या शस्त्रक्रियेनंतर आज ऋत्विकेश ऐकू लागला आहे. त्याला दिल्या जाणाऱ्या वाणी उपचारांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, हळूहळू त्याच्या जगात शब्द आकार घेत आहेत..ऋत्विकेशप्रमाणेच तळवाडे येथील आबील मोबीन खान आणि कळवण येथील अक्षय बागूल यांच्या आयुष्यातही आनंदाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. शासनाच्या योजनेतून दोघांवरही मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, आज ते इतर मुलांप्रमाणे ऐकू व बोलू लागले आहेत. त्यांच्या घरातही आता शांततेऐवजी हास्य आणि संवादाचे सूर घुमू लागले आहेत..ही संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. जिल्हा समन्वयक, वैद्यकीय अधिकारी आणि रुग्णालयाच्या चमूने विशेष परिश्रम घेतले. वेळेवर निदान, योग्य उपचार आणि शासनाच्या मदतीमुळे कर्णबधिर बालकांच्या आयुष्यात नवा प्रकाश पडला आहे..वेळेवर ओळख आणि योग्य उपचार मिळाले, तर कर्णबधिरतेवर मात करणे शक्य आहे. ऐकणे, बोलणे, शिकणे आणि समाजाशी संवाद साधण्याची क्षमता बालवयातच विकसित होऊ शकते, हा विश्वास या उपक्रमातून अधिक बळकट झाला आहे. एका हाकेत सुरू झालेली ही कहाणी आज अनेक घरांमध्ये आशेचे नवे सूर पेरत आहे..Snake Bite : तीन महिन्यांत तब्बल सात वेळा सर्पदंश! कुक्कडगावातील १५ वर्षीय पूजाची मृत्यूशी झुंज.शासनाच्या या आरोग्य उपक्रमामुळे माझ्या बाळाला नवे आयुष्य मिळाले. अत्यंत खर्चिक शस्त्रक्रिया पूर्णतः मोफत झाली, हे आमच्यासारख्या सामान्य कुटुंबासाठी स्वप्नपूर्तीच आहे. या मदतीमुळे आमच्या बाळाला उज्ज्वल भविष्याची संधी मिळाली.- रोशन सैंदाणे, ऋत्विकेशचे वडीलकर्णबधिरता हा आजार वेळेवर ओळखला गेला, तर कॉक्लिअर इम्प्लांटसारख्या आधुनिक उपचारांद्वारे बालकाच्या सर्वांगीण विकासात आमूलाग्र बदल घडविता येतो. ऐकण्याबरोबरच बोलणे, शिकणे आणि समाजाशी संवाद साधण्याची क्षमता बालवयातच विकसित होते. त्यामुळे पालकांनी भीती न बाळगता शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घ्यावा.- डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.