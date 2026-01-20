नाशिक

Ritwikesh Saindane : आईची हाक अन् ऋत्विकेशचा प्रतिसाद! जन्मजात शांतता भंगून सुरांचे नवे विश्व अवतरले

A Child Hears His Mother’s Voice for the First Time : जन्मापासून ज्या आयुष्यात आवाज, हाका आणि शब्द नव्हते, त्या ऋत्विकेशने आज प्रथमच आईचा आवाज ऐकला होता. तो क्षण केवळ ऐकण्याचा नव्हता, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारा ठरला.
सटाणा: ‘ऋत्विकेश बाळ...’ हा शब्द कानावर पडताच तो चिमुकला क्षणभर थांबला... मागे वळून पाहिले... काही सेकंदांचा निःशब्द थांबा... आणि मग आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रूंचा बांध फुटला. जन्मापासून ज्या आयुष्यात आवाज, हाका आणि शब्द नव्हते, त्या ऋत्विकेशने आज प्रथमच आईचा आवाज ऐकला होता. तो क्षण केवळ ऐकण्याचा नव्हता, तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारा ठरला. वर्षानुवर्षांची चिंता, भीती आणि अनिश्चितता त्या एका हाकेत विरघळून गेली.

