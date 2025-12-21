नाशिक

Nashik News : हुडहुडी वाढली! नाशिकमध्ये तापमानाचा नीचांक; द्राक्ष बागायतदार चिंतेत

Cold Wave Intensifies Across Nashik District : सायंकाळनंतर शीतलहरींमुळे अंगाला बोचणाऱ्या थंडीचा अनुभव नागरिकांना येतो आहे. उत्तरेकडून वाहणाऱ्या शीतलहरींमुळे तापमानात घसरण सुरू आहे.
North Maharashtra winter

North Maharashtra winter

सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: कडाक्‍याच्‍या थंडीने नाशिककर अक्षरशः गारठले आहेत. सायंकाळनंतर शीतलहरींमुळे अंगाला बोचणाऱ्या थंडीचा अनुभव नागरिकांना येतो आहे. उत्तरेकडून वाहणाऱ्या शीतलहरींमुळे तापमानात घसरण सुरू आहे. शनिवारी (ता. २०) किमान तापमानाने नीचांकाचा नवा स्‍तर गाठला. निफाडचे तापमान ४.५ अंशांवर, नाशिकचे ६.९, मालेगावचे ७.८, तर जळगाव जिल्‍ह्याचे किमान तापमान ६ अंश नोंदविले.

