Nashik : पंचवटी विभागात NMCकडून 341 मूर्ती संकलन

नाशिक : महापालिकेने पंचवटीतील सात ठिकाणी मूर्ती संकलनाची व्यवस्था केली होती. सायंकाळपर्यंत ३४१ मूर्ती स्वीकारल्या. महापालिकेने शाडू मातीच्या मूर्तींच्या विसर्जनास परवानगी दिली होती. त्यामुळे शाडू मातीच्या मूर्तींचे अनेकांनी गोदापात्रात विसर्जन केले. (Collection of 341 idols from NMC in Panchvati Division Nashik Latest Marathi News)

मात्र, पीओपीच्या मूर्तींचे गोदेपात्रात विसर्जन करण्यास मज्जाव करण्यात आला. या मूर्ती दान स्वरूपात स्वीकारल्या. रामकुंड परिसरात २६, गौरी पटांगण १७, म्हसोबा पटांगण १४, टाळकुटेश्‍वर ११, कपिला संगम ७४, नांदूर घाट १३६, सीता सरोवर ६३, असा ३४१ मूर्ती सायंकाळी सहापर्यंत स्वीकारल्याचे महापालिकेचे अधिकारी संजय दराडे यांनी सांगितले.

