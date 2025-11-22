नाशिक

Nashik Collector Office : लोकाभिमुख प्रशासनाचा नवा अध्याय! नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुविधांमध्ये महत्त्वाचे बदल, काही कार्यालये हलवणार

Major Restructuring Planned in Nashik Collectorate Premises : नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल विभागाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात पाहणी केली आणि नाशिक व इगतपुरी प्रांताधिकारी कार्यालयासह काही कार्यालये स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून सर्वसामान्यांना सुविधा वेळेत मिळतील.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: महसूल विभागाचे कामकाज लोकाभिमुख आणि गतिमान करताना सर्वसामान्यांना वेळेत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा मुख्यालयातील काही सुविधांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले जाणार असून, नाशिक व इगतपुरी प्रांताधिकाऱ्यांसह काही कार्यालयांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. २१) मुख्यालय परिसराची पाहणी करून तसे निर्देश दिले.

