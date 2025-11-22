Nashik Collector Office : लोकाभिमुख प्रशासनाचा नवा अध्याय! नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुविधांमध्ये महत्त्वाचे बदल, काही कार्यालये हलवणार

नाशिक: महसूल विभागाचे कामकाज लोकाभिमुख आणि गतिमान करताना सर्वसामान्यांना वेळेत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पुढाकार घेतला आहे. जिल्हा मुख्यालयातील काही सुविधांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले जाणार असून, नाशिक व इगतपुरी प्रांताधिकाऱ्यांसह काही कार्यालयांचे स्थलांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शुक्रवारी (ता. २१) मुख्यालय परिसराची पाहणी करून तसे निर्देश दिले..पंधरा तालुक्यांचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात विविध कार्यालये आहेत. प्रामुख्याने नाशिक आणि इगतपुरी प्रांताधिकारी कार्यालयाचा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त नाशिक व नाशिक अपर तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठ्यांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. .तसेच निवडणूक, पुरवठा विभाग, भू-संपादन, जिल्हा गौणखनिज अशी निरनिराळी कार्यालये देखील याच परिसरात आहेत. परिणामी, दिवसभर हजारो नागरिकांचा वावर कार्यालयाच्या आवारात असतो. त्यातच मंत्री आणि अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींचे आगमन तसेच विविध बैठकांमुळे कार्यालयात गर्दी होत असते. त्यामुळे प्रशासनावर ताण येत असून, तो हलका करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे..शहरातील गडकरी चौकातील महसूल प्रशासनाच्या जागेत नाशिक, इगतपुरी प्रांत, नाशिक व अपर नाशिक तहसीलदार तसेच तलाठी, मंडल अधिकारी कार्यालये स्थलांतरित केली जाणार आहेत. तसेच, मुख्यालयातील तळ मजल्यावरील रेकॉर्ड रूम वरच्या मजल्यावर हलवताना, तेथे सर्वसामान्यांसाठी हॉल तयार केला जाईल. .तसेच, परिसरातील समृद्धी कक्षात नागरिकांच्या पत्रव्यवहारासाठी ‘आवक-जावक केंद्र’ स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, कार्यालय परिसरातील उद्यानाची देखभाल-दुरुस्ती करून ते जनतेसाठी खुले करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत..Igatpuri Municipal Election : इंदुलकर यांचा भाजप प्रवेश! इगतपुरीचे राजकारण तापले; 30 वर्षांची सत्ता टिकवणार कोण?.जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यालयात काही बदल केले जातील. तसेच काही कार्यालयांचे स्थलांतरण प्रस्तावित आहे. जनतेशी संबंधित कार्यालये मुख्यालयाच्या खालच्या मजल्यावर स्थलांतरित केली जाणार असल्याने दिव्यांग आणि वयोवृद्धांना त्याचा फायदा होईल.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.