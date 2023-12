Nashik News: नाशिक देशातील टॉप शहरांच्या स्पर्धेत : जिल्हाधिकारी जलज शर्मा

Nashik News: वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जात असलेले नाशिक देशातील ‘टॉप’ शहरांच्या स्पर्धेत आहे.

राज्यातील मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये ज्या प्रकारचे इंटेरिअरचे मटेरिअल आणि टेक्नॉलॉजी उपलब्ध आहे, ते सर्व नाशिकमध्ये उपलब्ध असून, एक्स्पोमध्ये त्याची प्रचीती दिसून येत असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी केले.

गुरू पब्लिसिटी आणि दि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स यांच्यातर्फे ठक्कर डोम येथे आयोजित ‘स्मार्ट हाउस इंटेरिअर एक्स्पो’च्या उद‌्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. (Collector Jalaj Sharma statement Nashik in competition of top cities in country news)