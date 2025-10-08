Nashik Collector Transfer : नाशिकचे जिल्हाधिकारी बदलले! जलज शर्मा 'एनएमआरडीए'चे आयुक्त; आयुष प्रसाद नाशिकचे नवे जिल्हाधिकारी

नाशिक: कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची बदली करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकारीपदी जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची, तर सिंहस्थ प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे..‘एनएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. माणिकराव गुरसळ यांच्याकडे आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. करिष्मा नायर यांच्याकडील प्रभारी आयुक्त पदाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. दरम्यान या बदल्यांच्या माध्यमातून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांची पकड पुन्हा एकदा सिध्द झाली आहे.राज्य शासनातर्फे मंगळवारी (ता. ७) आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या..जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी २२ जुलै २०२३ ला जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली. शासकीय योजनांच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी राजधानी दिल्लीत शर्मा यांचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गौरव करण्यात आला. ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’ या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शर्मा यांनी केली. त्याबद्दल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. .लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडल्या. कुंभमेळा नियोजनात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. दोन वर्षे पूर्ण झाल्याने त्यांची बदली करण्यात आली. शर्मा यांची बदली राज्यात अन्यत्र होईल अशी अटकळ होती, परंतु नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली..सिंहस्थ प्राधिकरणाचे नवे आयुक्तसिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. महापालिका व सार्वजनिक बांधकामसह सर्व विभागांच्या कुंभमेळ्याच्या कामांचे नियंत्रण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होते. महापालिकेच्या ग्रेडनुसार दोनच अतिरिक्त आयुक्तांची आवश्यकता असताना सनदी अधिकारी असलेल्या करिष्मा नायर यांची महापालिकेत तिसरे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. .त्याचबरोबर नायर यांच्याकडे कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्यात आला होता. आता पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे आयुक्तपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. .नायर या पूर्णवेळ अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम पाहतील. सिंह यांनी सातारा जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यपद्धतीमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवड आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पिंपरी-चिंचवड मध्येही चांगली कामगिरी केल्याने सिंह यांच्याकडे सिंहस्थ प्राधिकरणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..विकास आराखड्याला चालनानाशिक महानगर प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. माणिकराव गुरसळ यांच्याकडे आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये डॉ. गुरसळ यांची प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी मनीषा खत्री यांच्या जागी नियुक्ती झाली होती. डॉ. गुरसळ यांच्या कार्यकाळात प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्याला चालना मिळाली. गुरसळ यांच्या जागी जिल्हाधिकारी शर्मा प्राधिकरणाचे आयुक्त म्हणून काम पाहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.