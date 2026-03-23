LPG Gas Supply : हॉटेल आणि ढाबेचालकांना मोठा दिलासा! व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यात २० टक्क्यांनी वाढ

नाशिक: राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपाहारगृहे तसेच औद्योगिक कॅन्टीन तसेच अन्नप्रक्रिया-दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी २० टक्के अतिरिक्त व्यापारी एलपीजीचा पुरवठा केला जाणार आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार हा पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. या निर्णयामुळे हॉटेल व उपाहारचालकांना दिलासा मिळणार आहे. .मध्य-पूर्व देशांमध्ये पंधरवड्यापासून युद्ध सुरू आहे. यामुळे इराणमधून देशात येणाऱ्या एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला. त्यामुळे शासनाने व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वितरणावर बंधने घातली होती. २१ मार्चच्या सूचनांनुसार याआधी राज्यात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे ३० टक्के वाटप मंजूर होते. नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे त्यात २० टक्के अतिरिक्त वाढ करण्यात आली. त्यामुळे व्यावसायिक गॅस पुरवठा पूर्वसंकट पातळीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. अतिरिक्त २० टक्के वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपाहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येईल..राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स व स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही लाभ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे अडचणीतील हॉटेल आणि उपाहारगृह व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल..मात्र, गॅस सिलिंडरकरिता संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे तसेच पीएनजीसाठी (पाईप नॅचरल गॅस) अर्ज करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली आहे. राज्यातील किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसीन परवाने मंजुरी, नूतनीकरण व वारशाच्या नावे वर्ग करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले..वारसांच्या नावे केरोसीन परवानेराज्यात केरोसीन वितरणासाठी प्रलंबित परवाने नूतनीकरण झालेले मानण्यात येतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वारसांच्या नावे परवाने तत्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसीन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी रास्त भाव दुकानदारास किरकोळ केरोसीन परवानाधारक समजून परवाना दिला जाईल, असे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.