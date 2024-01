Commissioner Ravindra Jadhav along with Additional Commissioner Rajendra Fatle etc. while giving information about Bharat Sankalp Yatra, Cleanliness Campaign and various works developed in Municipal Commissioner Conference Hall. esakal

नाशिक Nashik News: महानगरपालिका उत्पन्न वाढीसाठी नियोजन करणार : आयुक्त रवींद्र जाधव महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी सर्वतोपरी उपाययोजना करू. घरपट्टी, नळपट्टी, संकीर्ण कर वसुलीवर तूर्त लक्ष केंद्रित केले आहे.