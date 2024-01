Nashik Satyajit Tambe : अनाथ युवक-युवतींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध; आमदार सत्यजित तांबेंची भेट

Nashik Satyajit Tambe : सरकारी नोकरीत अनाथांसाठी आरक्षण आहे. परंतु त्यात अनेक अडचणी असल्याचे समोर आले आहे. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अनाथ मुलांचे असे अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनदरबारी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही आमदार सत्यजित तांबेंनी दिली.

अनाथ मुलांनी आमदार तांबेंना मागण्यांचे निवेदन दिले. या वेळी सरकारी नोकरीतील येणाऱ्या समस्या मुलांनी मांडल्या. (Committed to solving problems of orphaned youth by satyajit tambe nashik news)