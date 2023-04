Ramzan Festival : रमजान पर्वाच्या दुसऱ्या खंडाचा समारोप

By

Ramzan Festival : रमजान पर्व तीन खंडात साजरा होत असतो. त्यातील पहिल्या खंडाची रविवारी (ता.२), तर दुसऱ्या खंडाचा बुधवारी (ता.१२) समारोप झाला. तिसऱ्या खंडास गुरुवार (ता.१३) पासून प्रारंभ होणार आहे. मुस्लिम बांधवांना ईदचे वेध लागले आहे. (conclusion of second phase of Ramzan festival nashik news)

रमजान पर्व रहेमत, मगफिरत, जाहन्नूमसे आजादी अशा तीन खंडात विभागला आहे. प्रत्येकी १० उपवासाचा एक खंड असतो. बुधवारी पर्वातील २० रोजे पूर्ण होऊन दुसऱ्या खंडाचा समारोप झाला. गुरुवारपासून जाहन्नूमसे आजादी आशा तिसऱ्या आणि अंतिम खंडास प्रारंभ होणार आहे.

या खंडात बहुतांशी वेळेस केवळ ९ रोजे पूर्ण होऊन दहाव्या रोजाच्या दिवशी रमजान ईद येते. क्वचित काही वेळेस शेवटच्या खंडातील दहा रोजे पूर्ण होत असतात. चंद्रदर्शनावर अवलंबून असते. शिवाय काही जण अंतिम टप्प्यात एत्तेकाफमध्ये बसत असतात.

अर्थात एत्तेकाफमध्ये बसणारी व्यक्ती ईदचे चंद्रदर्शन होत नाही, तोपर्यंत मशिदीमध्येच वास्तव्यास असते. दिवस रात्र त्या ठिकाणी इबादत करत असतात. चंद्रदर्शन घडताच एत्तेकाफमधून बाहेर पडत घरी जात असतात.

खंडाच्या ९ किंवा १० रोजे पूर्ण होऊन रमजान ईद साजरी होते. शेवटच्या दिवसांमध्ये इबादत करण्यासह मुस्लिम बांधवांकडून ईदच्या खरेदीस वेग येतो. त्यानुसार दुसऱ्या खंडाच्या समारोपाने मुस्लिम बांधवांकडून ईदच्या तयारी वेग आला आहे.

घराची स्वच्छता करणे, रंगरंगोटी करणे, आकर्षक विद्युत रोषणाई करणे तसेच अन्य विविध प्रकारची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी होताना दिसत आहे. सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे.

मशिदीमध्ये सुरू असलेल्या तरावीच्या नमाजमध्ये पठण करण्यात येणारे कुराण शरीफचे सुमारे २५ ते २७ पारे (अध्याय) पूर्ण झाले आहे.