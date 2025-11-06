Nashik Election : "सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे मतचोरी" : नाशिक काँग्रेसचा 'वोट चोर, गद्दी छोड' अभियानातून भाजपवर हल्लाबोल

नाशिक: स्वातंत्र्यानंतर देशात झालेला सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे मतचोरी आहे. भाजपने सत्तेचा वापर करून निवडणूक आयोगाला आपले बाहुले बनवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून सत्ताधारी या देशातील कोट्यवधी लोकांची मते चोरण्याचे काम करत आहेत. यामुळे लोकशाही संकटात आली असून, आता जनतेने रस्त्यावर उतरून राहुल गांधी यांच्या लढ्याला साथ देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे महासचिव आणि शहराचे प्रभारी ब्रिजकिशोर दत्त यांनी आज केले..काँग्रेसच्या या अभियानात बोलताना श्री. दत्त यांनी सांगितले की, काँग्रेस कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन मतदारांना आवाहन करतील आणि मतदान करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत जनजागृती करतील. आगामी काळात काँग्रेस सत्ताधारी भाजपचा मुखवटा फाडण्याचे काम करेल, असेही ब्रिज किशोर दत्त यांनी यावेळी स्पष्ट केले..काँग्रेस भवन येथे मध्य नाशिक ब्लॉक काँग्रेसतर्फे शहराध्यक्ष ॲड. आकाश छाजेड आणि ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ अभियानांतर्गत स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली. श्री. खैरे यांनी प्रास्ताविक केले. आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी डोळ्यात तेल घालून काम करावे. .जास्तीत जास्त पदाधिकारी बूथवर असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भारतीय जनता पक्षाला बोगस मतदान करण्यापासून रोखले जाईल. सर्व प्रभागांच्या कमिट्या आणि बूथ यंत्रणा लवकरच तयार केल्या जातील, अशी माहिती प्रदेश सचिव आणि सप्रभारी श्रुती म्हात्रे यांनी दिली. .महिनाभरात शहरातील सर्व प्रभाग कमिट्या, सर्व बूथ कमिट्या, सर्व आघाडी विभाग सेल आणि सर्व ब्लॉकच्या कमिट्या पूर्ण करून आगामी महानगरपालिका निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी पक्ष सज्ज असून, वेळ पडल्यास पक्ष सर्व जागा स्वबळावर लढवेल, असे श्री. छाजेड यांनी सांगितले..Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.याप्रसंगी शेकडो नागरिकांनी स्वाक्षरी करून भाजपच्या मतचोरीच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्टाचाराविरोधात निषेध व्यक्त केला. विविध घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. यावेळी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.