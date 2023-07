Nashik News: ठेकेदार मंत्रालयासमोर 2 दिवस करणार आंदोलन; बिल्डर्स असोसिएशनचा निर्णय

Nashik News : काम पूर्ण करूनही दोन वर्षांपासून बिले प्रलंबित असलेल्या ठेकेदारांनी तीन दिवसांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर सुरू केलेल्या आंदोलनाची दिशा आता मंत्रालयाकडे वळली आहे.

२६ व २७ जुलैला मंत्रालयासमोरील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा निर्णय या ठेकेदारांनी घेतला असून, त्यात राज्यातील ठेकेदार सहभागी होतील. (Contractors will protest for 2 days in front of Ministry Decision of Builders Association Nashik News)

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली ठेकेदारांच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आंदोलन करीत आहेत.

तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे आमदार, खासदारांसह नेत्यांनी पाठ फिरवल्याची नाराजी या ठेकेदारांनी व्यक्त केल्यावर अधिकारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांनी आज ठेकेदारांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन निवेदन स्वीकारले. त्यांचे प्रश्न समजून घेत नाशिक जिल्ह्यातील ठेकेदारांच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.

दरम्यान, जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे ५८७ कोटी रुपये राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. काम पूर्ण झालेल्या ठेकेदारांना देण्यासाठी राज्य शासनाकडे पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे कामे मंजूर करण्याचा सपाटा आजही सुरूच आहे.

त्यामुळे दरवर्षी दायित्वाचे प्रमाण वाढत असल्याने या ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे पैसे कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. हा संपूर्ण राज्यातील ठेकेदारांचा प्रश्न असल्याने सर्व जिल्ह्यांतील ठेकेदार आता मुंबईत मंत्रालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष विजय बाविस्कर यांनी सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या वेळी माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश पाटील, अभय चोकसी, राहुल सूर्यवंशी, रमेश शिरसाठ, संजय आव्हाड, शशिकांत आव्हाड, अजित सकाळे, जी. जी. काटकर, प्रशांत सोनजे, योगेश पाटील, संदीप दरभोडे, राजू कुऱ्हाडे, महेंद्र पाटील, राजेंद्र मुथा, सुधाकर मुळाणे, विलास निफाडे, प्रकाश बनकर आदी सहभागी झाले आहेत.

काँग्रेसचा पाठिंबा

राज्यातील ठेकेदारांना वाऱ्यावर सोडून आमदार, खासदार आजही बांधकाम विभागाची कामे मंजूर करीत आहेत. त्यांना या ठेकेदारांचे प्रश्न सोडविण्याची मानसिकता राहिलेली नाही.

अशा सरकारविरोधात आम्ही वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असे आश्वासन देत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपतराव सकाळे यांनी ठेकेदारांच्या आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला.