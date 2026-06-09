Nashik News : मनपाच्या अग्निशमन भरतीवरून वाद; परीक्षा पास होऊनही शेकडो उमेदवार अपात्र, आंदोलनाचा इशारा

नाशिक - महापालिकेच्या अग्निशमन भरतीत लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही शेकडो उमेदवारांना अपात्र ठरवल्याने उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई येथील अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत महापालिकेने ही कारवाई केली आहे. याविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना, शिवसेना (उबाठा) व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आला आहे..२४ वर्षांनंतर निघालेल्या या भरतीत तांत्रिक संवर्गातील ११४ आणि फायरमन-चालकांच्या १८६ पदांसाठी टीसीएसमार्फत प्रक्रिया राबवण्यात आली. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर कागदपत्र पडताळणी सुरू झाली. याच टप्प्यावर नाशिकमधील अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, परमानंद, सह्याद्री, ग्लोबल कॉलेजमधून फायरमनचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले..प्रशासनाचा दावा आहे की, फायरमन अभ्यासक्रमासाठी राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, मुंबई हीच एकमेव शासनमान्य संस्था आहे. त्यामुळे इतर संस्थांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले नाही. यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कागदपत्र पडताळणीनंतर शारीरिक चाचणी होणार आहे..राजकीय पक्ष आक्रमकनाशिकच्या भूमिपुत्रांवर हा अन्याय आहे. आधीच अपात्र होते, तर महापालिकेने ते का सांगितले नाही? परीक्षा पास झाल्यावर अपात्र ठरवणे चुकीचे आहे. असे शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे म्हणाले, भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उमेदवारांना संधी द्यावी, अन्यथा आंदोलन करू. शिवसेना (उबाठा) चे गटनेते केशव पोरजे म्हणाले, ही भूमिपुत्रांची फसवणूक आहे. संस्थेचे प्रशिक्षणार्थी महापालिकेला चालतात, मग भरतीसाठी का नको? निर्णय मागे न घेतल्यास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांसह महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.