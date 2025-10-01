Nashik Cooperative Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची चिंता वाढली; कर्जमाफीच्या अपेक्षेने २३०० कोटींच्या वसुलीस 'ब्रेक'

नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवसुलीस ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना लागून असलेली कर्जमाफीची अपेक्षा आणि नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कर्जवसुली करू नये, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. .जिल्हा बॅंकेचे तब्बल २३०० कोटींचे कर्ज थकीत आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बॅंकेने नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना दोन ऑगस्ट २०२५ पासून लागू केली. महिन्यापासून ४५० अधिकारी व कर्मचारी मैदानात उतरले असून गावोगावी, वाडयावस्त्यांवर थकबाकीदारांच्या घरोघरी पोचले. जिल्हा बॅंकेचे ३४ हजार ७३६ सभासद या योजनेला पात्र आहेत. पात्र सभासदांपर्यंत कर्मचारी पोचले असून त्यांना विनंतीपत्र देण्यात आले आहे. .सामोपचार योजनेतून आतापर्यंत १७९७ सभासदांनी २४ कोटी ८९ लाख ९९ हजारांचे कर्जवसुल झाले. योजनेला थकबाकीदार शेतकरी प्रतिसाद देत आहेत. मात्र, जिल्ह्याला अतिवृष्टीने झोडपले असून २ लाख ६५ हजार हेक्टरवरील खरिपाचे नुकसान झाले. मका, कांदा, सोयाबीन, द्राक्ष यासह फळबागा भुईसपाट झाली आहेत. त्यामुळे बळीराजा पुन्हा आर्थिक संकटात सापडला आहे..संकटात सापडलेल्या या शेतक-यांनी जिल्हा बॅंकेच्या सर्वसाधारण सभेत आपली व्यथा मांडत सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. तसा ठरावच करून घेत शासनाला पाठविण्याचा निर्णयही झाला. कर्जमाफीकरिता शेतकरी आता आक्रमक होऊ लागला आहे. दुसरीकडे बॅंकेकडून सुरू असलेल्या वसुलीला शेतकरी विरोध करू लागला आहे..Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या उपस्थितीत नारायणगड मेळावा तयारीत अंतिम टप्प्यात!.अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा काळात कर्जवसुली संयुक्तिक ठरत नाही. त्याला शेतकरी किती प्रतिसाद देतील हाही मुद्दा आहे; पण कर्ज भरण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तींना प्रोत्साहित केले पाहिजे. शेवटी ठेवीदारांच्या संयमाची परीक्षा किती दिवस पाहणार, हाही प्रश्न निर्माण होतो.- डॉ. सुनील ढिकले, अध्यक्ष, नागरी पतसंस्था फेडरेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.