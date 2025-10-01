नाशिक

Nashik Cooperative Bank : नाशिक जिल्हा बँकेची चिंता वाढली; कर्जमाफीच्या अपेक्षेने २३०० कोटींच्या वसुलीस 'ब्रेक'

Financial Crisis in Nashik Cooperative Bank : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची २३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आणि अतिवृष्टीमुळे खरिपाचे झालेले मोठे नुकसान या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी आता सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत असून, त्यामुळे कर्जवसुलीच्या प्रयत्नांना अडथळा येत आहे.
Cooperative Bank

Cooperative Bank

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवसुलीस ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेतकऱ्यांना लागून असलेली कर्जमाफीची अपेक्षा आणि नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कर्जवसुली करू नये, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
agriculture
economy
Cooperative Banks
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com