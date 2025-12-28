Nashik District Bank : सहकार क्षेत्रासाठी सरते वर्ष संघर्षाचे; नाशिक जिल्हा बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी सरकार सरसावले!

किरण कवडे- ‘विना सहकार, नाही उद्धार’ हे ब्रीद साकार करण्याच्या उद्देशाने निर्माण झालेल्या जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांसाठी सरते वर्षे फारसे लाभदायी ठरले नाही. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने ६७२ कोटींचे अर्थसाहाय्य करण्याची हमी घेतली. हा दिलासा मिळाला. पण बँकेला अधिकृतपणे अद्याप लेखी उत्तर प्राप्त झालेले नाही. याशिवाय जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांच्या विरोधात बंड करत सत्तापरिवर्तन घडविले, ही विशेष घडामोड ठरली. .आशिया खंडात सर्वाधिक पीककर्ज वितरित करणारी नाशिक जिल्हा बँक सद्यःस्थितीला आर्थिक अडचणीत आहे. बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध असल्यामुळे ठेवीदारांचे तब्बल २१०० कोटी रुपये थकीत आहेत. ठेवीदारांना पैसे परत मिळावेत, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. यात पतसंस्थांचाही मोठा वाटा असल्यामुळे त्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. .एकीकडे ठेवीदारांचा रेटा सुरु असला तरी दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा डोंगरही डोईजड झाला आहे. एकट्या जिल्हा बँकेचे सुमारे ५६ हजार कर्जदारांकडे २२०० कोटींचे कर्ज थकीत आहेत. थकबाकीदार कर्जाची परतफेड करण्यास उत्सुक नसल्यामुळे बँकेला त्यांच्या विरोधात कठोर पाऊल उचलावे लागले. काही ठिकाणी जमिनींचा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. तर ट्रॅक्टर, तीन-चारचाकी वाहनांचा लिलाव करून कर्ज वसुलीची मोहीम बँक कर्मचाऱ्यांनी राबवली. थकीत कर्जदारांची नावे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून त्यांना थकबाकी भरण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. जिल्ह्यातील मोठ्या व प्रभावित थकबाकीदारांच्या घरी जाऊन त्यांना कर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात आले..ऐनसणासुदीला बँकेचे लोक घरी येऊन बसू लागल्याने कर्जदारांनी या प्रक्रियेला सहकार्य केले. त्यातच बँकेच्या संस्थात्मक सल्लागारपदी विद्याधर अनास्कर यांची नियुक्ती झाल्याने बँकेविषयी सकारात्मक पाऊल पडण्यास सुरुवात झाली. त्यांच्या नियुक्तीच्या दरम्यान बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी संतोष बिडवई यांची नियुक्ती झाली आहे. .त्यांना नुकतेच छत्रपती संभाजीनगरला विभागीय सहनिबंधकपदी बढती मिळाली असून दोन्ही पदभार सध्या त्यांच्याकडे आहेत. तथापि, विद्याधर अनास्कर यांनी बँकेचा रुतलेला आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी कर्ज परतफेड सामोपचार योजना आणली. यातून २ ते ६ टक्के व्याजदाराप्रमाणे व्याज आकारणी करून थकीत कर्जदारांना कर्जमुक्त करण्याचे धोरण आखले. या योजनेला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून बँकेला ४० कोटी रुपये मिळाले आहेत. अजूनही वसुली मोहीम सुरु असल्यामुळे मार्चअखेर हा आकडा अजून वाढेल..सर्वांत मोठे परिवर्तनजिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बाजार समित्यांमध्ये समाविष्ट नाशिक बाजार समितीत प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहिलेले माजी खासदार देविदास पिंगळे यांची सत्ता उलथविण्यात चुंभळे यांना यश मिळाले. संचालकांना सोबत घेऊन त्यांनी हे परिवर्तन घडविले आणि कल्पना चुंभळे यांना सभापती व विनायक माळेकरांना उपसभापतिपद बहाल केले. बाजार समितीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठे परिवर्तन ठरले आहे. तसेच बाजार समित्यांच्या विभाजनाचा मुद्दाही प्रकर्षाने उठला. पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही..सहकारी बँकांवर निर्बंधजिल्ह्यातील छोट्या सहकारी बँकांमध्येही काही प्रमाणात हालचाली घडल्याचे बघायला मिळाले. यात ओझर, सटाणा, नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेतील संचालकांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई जिल्हा उपनिबंधकांनी केली. या कारवाईला काही संचालकांनी आव्हान दिले. तर काहींना पदभार सोडावा लागला. वर्षातील अगदी शेवटच्या महिन्यात दोन संस्थांवर आर्थिक निर्बंध लावत ‘आरबीआय’ने त्यांच्या मनमानी कारभाराला अंकुश घातला.MPSC Exam : देळूब बुद्रुक येथील राजू ठोंबरे पहिल्याच प्रयत्नामध्ये झाला पोलिस उपनिरीक्षक.शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्याराज्य शासनाने नुकतेच कर्जमाफीचा पुनरुच्चार केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. बँकेकडून थकीत कर्जदारांची माहिती मागविली जात आहे. याचा अर्थ शासनाने ही प्रक्रिया हाती घेतल्यामुळे भविष्यात कर्जमाफी होऊ शकते. त्यातून जिल्हा बँकेला दिलासा मिळू शकतो. राज्य शासनाने यापूर्वीच ६७२ कोटींची हमी देऊन लायसन्स वाचविले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेवरील लायसन्स जप्तीची टांगती तलवार निघेल आणि येत्या काळात बँक ऊर्जितावस्थेत येण्यास मदत मिळण्याविषयी आशावाद निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.