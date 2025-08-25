Pravin Darekar
Nashik News : पतसंस्थांच्या अडचणींवर ‘ॲक्शन प्लॅन’; प्रवीण दरेकरांचे आश्वासन

State-level action plan to address societies’ challenges : नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनतर्फे पिंपळद येथे झालेल्या कार्यशाळेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील पतसंस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ॲक्शन प्लॅनची घोषणा केली.
नाशिक: राज्यातील सहकारी संस्थांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे. या संस्थांना येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजना करण्यासंदर्भात ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करून राज्य सरकारकडे मांडण्यात येईल. मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून सहकारी पतसंस्थांचे सर्व प्रश्‍न सोडविण्यात येतील, असे आश्‍वासन भाजपचे गटनेते, मुंबई बँकेचे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी नाशिकमध्ये दिले.

