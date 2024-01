Nashik News: बिटको रूग्णालयात कोरोना ‘रॅपिड’ टेस्ट सुरू! अत्याधुनिक मॉलिक्युलर लॅब लवकरच सेवेत

नाशिक रोड : कोरोना दोन्ही लाटांमध्ये एक पैसाही न घेता लाखो गरिबांचे प्राण वाचविणाऱ्या नाशिक रोडच्या बिटको रूग्णालयातील अत्याधुनिक मॉलिक्युलर लॅब लवकरच पुन्हा सुरु होणार आहे.

नवीन विषाणू आल्यामुळे बिटकोत कोरोना रॅपिड टेस्ट सुरू आहेत. गेल्या आठ दिवसात बिटकोत ३८ संशयित रुग्ण आले. टेस्ट केल्या असता त्यांना कोरोना नसल्याचे स्पष्ट झाले.

बिटकोत दर्जेदार उपचार उपलब्ध आहेत. ज्यांनी लस घेतली ते त्यांची प्रतिकार शक्ती टिकून आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरू नये, असे आवाहन महापालिका आरोग्य विभागातर्फे करण्यात आले. (Corona rapid test started in Bytco Hospital state of art molecular lab will soon be in service Nashik News)