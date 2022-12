नाशिक : देशभरासह जिल्‍हावासीयांना गेल्‍या दोन वर्षांत कोरोनाच्‍या संकटाचा सामना करावा लागत होता. परंतु गेल्‍या काही महिन्‍यांपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव घटत असताना, शुक्रवार (ता.२) जिल्‍हावासीयांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. कोरोना रुग्‍ण उद्भवण्यास सुरवात झाल्‍यापासून प्रथमच जिल्‍ह्‍यातील उपचार घेतलेल्‍या सक्रिय कोरोना बाधितांची संख्या एक आकडी झालेली आहे. सध्या जिल्ह्यात अवघ्या नऊ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. (Corona Update Only 9 corona infected in district Active patient count single digit for first time Nashik news)

शुक्रवारी जिल्ह्यात एका रुग्‍णाचा कोरोनाचा अहवाल पॉझिटिव्‍ह आला. तर दुसरीकडे पाच रुग्‍णांनी कोरोनावर यशस्वीरीत्या मात केली. यातून ॲक्‍टिव्‍ह रुग्‍ण संख्येत चारने घट होऊन हा आकडा नऊवर आला आहे. सध्या सक्रिय असलेल्‍या कोरोना बाधितांमध्ये नाशिक शहरातील सहा तर नाशिक ग्रामीण क्षेत्रातील तिघांचा समावेश आहे.

पावणे पाच लाख रुग्‍णांची कोरोनावर यशस्वीरीत्या मात

जिल्ह्यात आत्तापर्यंत चार लाख ८२ हजार ४२४ रुग्‍णांना कोरोनाची लागण झाली. होती. यापैकी चार लाख ७३ हजार ५११ रुग्‍णांनी कोरोनावर यशस्वीरीत्या मात केली. पूर्णपणे बरे झालेल्‍या रुग्‍णांची टक्‍केवारी ९८.१५ अशी आहे. दरम्‍यान जिल्ह्यातील आठ हजार ९०४ बाधितांचा कोरोनाने बळी घेतला.

