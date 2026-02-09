Kamlesh Bodke : राजकीय षडयंत्र की गुन्हेगारी? नगरसेवक बोडके यांच्यावर अपहरणापाठोपाठ आता मारहाणीचा गुन्हा

म्हसरूळ: नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग पाचमधून नगरसेवकपदी निवडून आलेले शिवसेनेचे कमलेश बोडके यांची दांडगाई सुरूच असून, त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. निवडणुकीदरम्यानच्या वादातून गैरकायद्याची मंडळी जमाव करून एकाला बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. .राजकीय षडयंत्रातून खोटा व बनावटी गुन्हा दाखल केल्याचा दावा बोडके यांनी केला आहे. दरम्यान, यापूर्वी त्यांच्याविरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल असून, त्या प्रकरणी अद्याप पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही..नगरसेवक बोडके, ऋषभ दिघे, नीलेश घुगे, गोकुळ बोडके यांच्यासह आणखी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. अरुण काशीनाथ धात्रक (वय ५१, रा. नळवाडी, ता. दिंडोरी) यांच्या फिर्यादीनुसार, शनिवारी (ता. ७) दुपारी एकच्या सुमारास ते पुतण्याच्या मुलाच्या लग्नासाठी निलगिरी बाग परिसरातील मंगलमूर्ती लॉन्समध्ये सहकुटुंब उपस्थित होते. या वेळी तिथे संशयित कमलेश बोडके व साथीदार आले. .तेव्हा बोडके यांनी धात्रक यांना लॉन्सबाहेर बोलावून घेतले व ‘तू निवडणुकीच्या काळात नाशिकमध्ये कशाला आला होता’ असा जाब विचारला. धात्रक यांनी आपला निवडणुकीशी काहीएक संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र, तरीही संशयित बोडके यांनी धात्रक यांना तोंडावर व पोटावर बेदम मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी बोडके यांच्याबरोबर असलेले ऋषभ दिघे, नीलेश घुगे, गोकुळ बोडके व दोन साथीदारांनीही पाठीवर, डोक्यावर हाताने व बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर जाताना, ‘तू नाशिकमध्ये दिस, की तुझा गेमच करतो’ अशी धमकीही दिली. नातलगांनी मध्यस्थी करीत भांडण सोडविले आणि धात्रक यांना कार्यालयात नेले. उपनिरीक्षक निकम तपास करीत आहेत..व्यावसायिकाचे अपहरणगेल्या महिन्यात महापालिका मतदानाच्या आदल्या दिवशी (१४ जानेवारी) रात्री कमलेश बोडके यांनी विरोधात प्रचार करीत असल्याच्या कारणातून बांधकाम व्यावसायिक मनोज भगीरथ मुंडावरे यांचे अपहरण केल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी पंचवटी पोलिसांत अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा दाखल आहे. .Kolhapur ZP : रिल्स स्टार काँग्रेस उमेदवार सोनाली सावंत विजयी, शिरोळमध्ये राजू शेट्टींनी खाते उघडले, गणपतराव पाटील, यड्रावकर गटासोबत जोरदार चुरस.पेठ रोड येथील कुमावतनगरमध्ये संशयित कमलेश बोडके, नितीन शेळके, नीलेश घुगे, मयूर बोडके, ऋषभ दिघे व संशयितांनी मुंडावरे यांना ‘तू माझ्याविरोधात प्रचार करतोस का, तुला सहा महिने फिरू देणार नाही’ असे म्हणत घराबाहेर ओढून बळजबरीने कारमध्ये बसविले आणि त्यांचे अपहरण करीत मारहाण केली. त्यानंतर ड्रीम कॅसलजवळ सोडून दिले होते..मला अडकविण्याचे राजकीय षडयंत्र आहे. राजकीय आकसातून खोटा व बनावट गुन्हा दाखल केला. याची निष्पक्ष व सखोल चौकशी झाली पाहिजे.- कमलेश बोडके, नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.