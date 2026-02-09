नाशिक

Kamlesh Bodke : राजकीय षडयंत्र की गुन्हेगारी? नगरसेवक बोडके यांच्यावर अपहरणापाठोपाठ आता मारहाणीचा गुन्हा

Assault Allegedly Linked to Election-Related Dispute : नगरसेवक कमलेश बोडके यांच्याविरोधात आडगाव पोलीस ठाण्यात मारहाण आणि धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी त्यांच्यावर अपहरणाचाही गुन्हा दाखल आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसरूळ: नाशिक महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग पाचमधून नगरसेवकपदी निवडून आलेले शिवसेनेचे कमलेश बोडके यांची दांडगाई सुरूच असून, त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. निवडणुकीदरम्यानच्या वादातून गैरकायद्याची मंडळी जमाव करून एकाला बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी आडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

