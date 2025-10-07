Cough Syrup Ban : कफ सिरपवर केंद्राची बंदी; २ वर्षांखालील मुलांना औषध न देण्याचे कठोर निर्देश

नाशिक: केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने लहान मुलांमध्ये कफ सिरप वापराबाबत निर्देश जारी केले आहेत. कोल्ड्रिंफ या कफ सिरपवर बंदी घातली. स्थानिक बाजारपेठेत विक्री न करण्याबाबत सूचना अन्न व औषध प्रशासनाने औषधविक्रेत्यांना दिल्याने तातडीने जिल्हा रुग्णालयातील औषधसाठ्याची तपासणी करण्यात आली. तेथे हे औषध खरेदी झालेले नसल्याची खात्री केली आहे..आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बालरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लहान मुलांना ही औषधे देताना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे, की दोन वर्षांखालील मुलांना कफ आणि सर्दीवरील कोणतीही औषधे देऊ नये. तसेच, पाच वर्षांखालील मुलांसाठी ही औषधे सामान्यतः शिफारस केलेली नाहीत. कारण, लहान मुलांमधील तीव्र कफ आणि सर्दीचे बहुतांश आजार स्वतःहून बरे होतात आणि त्यासाठी औषधांची गरज पडत नाही. .सर्व आरोग्य केंद्रे आणि दवाखान्यांनी केवळ उत्तम उत्पादन मानकांनुसार तयार केलेली आणि उच्च औषधी दर्जाची कफ सिरप खरेदी करावी, असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी सर्व दवाखाने, जिल्हा आरोग्य विभाग, औषध वितरण केंद्रे, प्राथमिक आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्थांमध्ये तातडीने करावी, असे निर्देश दिले होते. .सूचना प्राप्त होताच परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखताना स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्हा रुग्णालयातील औषध साठ्यात संबंधित औषध खरेदी झालेली नसल्याची खात्री केली. तसेच, व्यावसायिकांनाही हे उत्पादन विक्री न करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत..Coldriff Cough Syrup: तुमच्या बाळाच्या कफ सिरपमध्ये या दोन गोष्टी नकोच! | Baby Cough Syrup | Sakal News.जिल्हा रुग्णालयात संबंधित कफ सिरपची खरेदी झालेली नाही. औषधविक्रेते व्यावसायिकांनाही मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र जारी केले आहे. बंदी असलेले औषध कुणी विक्री करीत असल्याचे समजल्यास कारवाई करू. यासंदर्भात विभागाचे लक्ष राहणार आहे.- सुरेश देशमुख, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.