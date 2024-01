Balaji Financial Fraud Crime: बालाजी फायनान्शिअल फसवणूक प्रकरणातील पाचही संशयितांचे जामीन न्यायालयाने फेटाळले

नाशिक : एक ते १२ हजार रुपयांच्या गुंतवणूकीवर दोन लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वितरित करण्याच्या तथाकथित घोटाळ्यात अटकेनंतर सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या पाच संशयितांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.

न्यायालयाने पाचही संशयितांचे जामीनअर्ज फेटाळून लावले आहेत. (Court rejects bail of all five suspects in Balaji financial fraud case nashik crime)