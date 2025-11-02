नाशिक

Nashik COVID ICU Scam : ३.३७ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी नाशिकमध्ये अधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवार; अडचणी वाढल्या

Court Rejects Anticipatory Bail of Dr. Saindane and Dr. Hadpe : नाशिक जिल्हा न्यायालयात सीपीपीएल कंपनीच्या कोविड अतिदक्षता विभागातील ३.३७ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी डॉ. निखिल सैंदाणे आणि डॉ. राहुल हाडपे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोघांचा अर्ज फेटाळून पोलिसांना पुढील कारवाईसाठी मोकळे हात दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कोविड लाटेदरम्यान नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ३० आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचे अतिदक्षता विभाग तयार करण्याचे कंत्राट घेतलेल्या सीपीपीएल (मे. क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा.लि.) या कंपनीने ३ कोटी ३७ लाखांची शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संशयित डॉ. निखिल सैंदाणे आणि डॉ. राहुल हाडपे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. यामुळे दोघांसह अन्य संशयितांच्या अडचणी वाढल्या असून, पोलिसांकडून अटकेची शक्यता आहे.

