Nashik COVID ICU Scam : ३.३७ कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी नाशिकमध्ये अधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवार; अडचणी वाढल्या

नाशिक: कोविड लाटेदरम्यान नाशिक जिल्हा शासकीय रुग्णालयात ३० आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयात १० खाटांचे अतिदक्षता विभाग तयार करण्याचे कंत्राट घेतलेल्या सीपीपीएल (मे. क्रेनोव्हेटिव्ह पॉवरटेक प्रा.लि.) या कंपनीने ३ कोटी ३७ लाखांची शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी संशयित डॉ. निखिल सैंदाणे आणि डॉ. राहुल हाडपे यांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. यामुळे दोघांसह अन्य संशयितांच्या अडचणी वाढल्या असून, पोलिसांकडून अटकेची शक्यता आहे..जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात (५५), तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे (४५), तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. उत्कर्ष दुधेडिया (५०), औषध निर्माण विभागातील फार्मासिस्ट शिरीष माळी (५८), डॉ. राहुल हाडपे (४५), सागर दिलीप चोथवे (३०), अश्विनी सागर चोथवे (२८), दिलीप राणूजी चोथवे (५५) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. .संदीप बाळकृष्ण मेटकर (५७, रा. देवव्रथ सोसायटी, धन्वंतरी कॉलेजच्या बाजूला, कामटवाडे, नाशिक) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या १५ ऑक्टोबर रोजी सरकारवाडा पोलिसांत संशयितांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..याप्रकरणी संशयित व तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे, डॉ. राहुल हाडपे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर गेल्या दोन दिवसांपासून न्या. श्रीमती घुले यांच्यासमोर युक्तिवाद सुरू होता. यावेळी सरकारपक्षातर्फे सरकारवाडा पोलिसांनी युक्तिवाद करताना, संशयित डॉ. सैंदाणे यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे सांगत त्यांच्यावर यापूर्वीच दोन गुन्हे दाखल आहेत. .तसेच, संशयितांनी याप्रकरणात निविदा प्रक्रिया बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राबविली. ५० टक्के बिल अदा करण्याची परवानगी नसताना घाई-घाईने बिल मंजूर केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. डॉ. सैंदाणे हे गेल्या मार्चपासून तर डॉ. हाडपे हे २०२४ पासून गैरहजर असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. .याची नोंद घेऊन न्यायालयाने डॉ. निखिल सैंदाणे, डॉ. राहुल हाडपे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. यामुळे या दोघांसह गुन्ह्यातील अन्य संशयितांवर अटकेची शक्यता वाढली आहे. गुन्ह्याचा तपास सरकारवाड्याचे वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश आव्हाड हे करीत आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाचा 'सकाळ'कडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.