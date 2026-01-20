Nikhil Saindane : डॉ. निखिल सैंदाणे यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढला; जामीन अर्जावरील सुनावणी आता गुरुवारी!

नाशिक: कोविड काळात नाशिक जिल्हा रुग्णालय व मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील आयसीयू (अतिदक्षता विभाग) उभारणीदरम्यान कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेले तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तथा मालेगाव सामान्य रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता गुरुवारी (ता. २२) या अर्जावर सुनावणी होईल..या प्रकरणात डॉ. सैंदाणे यास १२ जानेवारीला अटक करण्यात आली होती. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात हजर केल्यावर त्यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यावर न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली असून, सध्या नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात आहे. .जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर शनिवारी (ता. १७) सुनावणी होऊ न शकल्याने ती सोमवारी (ता. १९) ठेवण्यात आली होती. मात्र, आजही सुनावणी न झाल्याने ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. .Kolhapur Shocking Incident : कोल्हापूर हादरलं! अवघ्या १४ वर्षीय तनिष्काने का उचललं टोकाचं पाऊल.दरम्यान, या आर्थिक अपहार प्रकरणात अनेकांची नावे समोर आली असून, त्यात तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात, डॉ. राहुल हाडपे यांच्यासह बनावट कंपनीच्या संचालकांचा समावेश आहे. डॉ. सैंदाणे याच्या अटकेनंतर इतर संशयितांवरही अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता असून, तपास यंत्रणांनी चौकशीचा फास आवळण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.