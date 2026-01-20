नाशिक

Nikhil Saindane : डॉ. निखिल सैंदाणे यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढला; जामीन अर्जावरील सुनावणी आता गुरुवारी!

Bail Hearing in Nashik COVID ICU Scam Deferred : कोविड काळात नाशिक आणि मालेगाव रुग्णालयातील आयसीयू उभारणीत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आलेले डॉ. निखिल सैंदाणे सध्या नाशिक रोड कारागृहात असून त्यांच्या जामीन अर्जावर २२ जानेवारीला निर्णय अपेक्षित आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: कोविड काळात नाशिक जिल्हा रुग्णालय व मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील आयसीयू (अतिदक्षता विभाग) उभारणीदरम्यान कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेले तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी तथा मालेगाव सामान्य रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता गुरुवारी (ता. २२) या अर्जावर सुनावणी होईल.

