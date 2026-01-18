नाशिक

Nashik ICU Scam : कोट्यवधींचा अपहार भोवला! नाशिक जिल्हा रुग्णालय आयसीयू घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी न्यायालयीन कोठडीत

Doctor Arrested in Nashik ICU Scam During Covid : कोविड काळात नाशिक आणि मालेगाव येथील आयसीयू उभारणीत झालेल्या कोट्यवधींच्या अपहार प्रकरणी संशयित डॉ. निखिल सैंदाणे याला नाशिक पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता त्याला नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले.
ICU Scam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: कोविड काळात नाशिक जिल्हा रुग्णालय व मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील आयसीयू (अतिदक्षता विभाग) उभारणीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले तत्कालीन मुख्य प्रशासकीय अधिकारी व मालेगाव सामान्य रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निखिल सैंदाणे याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. त्यांना नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृह येथे ठेवण्यात आले आहे.

