Nashik News: गो-मातेने दिला तिळ्यांना जन्म! वासरांचे आरोग्य सुस्थितीत ; पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून उपचार

सोनज : गायीचे व्याली हा ग्रामीण भागात नित्याचा विषय. प्रत्येक गाय व्याल्यावर एखाद्या वासराला जन्म देते. काही तुरळक प्रसंगी जुळ्या वासरांना जन्म दिल्याचे अनेकांनी अनुभवले.

मात्र, ढवळेश्‍वर (ता. मालेगाव) येथील मित्रनगर भागातील रहिवासी त्र्यंबक निकम यांच्या मालकीच्या गाईने शनिवारी (ता. १६) रात्री तिळयांना जन्म दिला. (cow gave birth to 3 calves in good health Treatment by Veterinary Officers at sonaj Nashik News)