SAKAL Exclusive: माध्यान्ह भोजन योजनेत अंडी वाटपासाठी अनुदान अपुरे! थंडीमुळे भाव झालेत ‘गरम'

मालेगाव शहर : राज्याचा शिक्षण विभाग सतत नवीन फंड्यांनी चर्चेत असतो. कधी वेगवेगळ्या उपक्रमांची अंमलबजावणी, तर कधी योजनांच्या निमित्ताने. गुरुजन शिकवू द्या म्हणत असताना पुन्हा आठवड्यातून एकदा विद्यार्थांना माध्यान्ह भोजन योजनेत अंडे देण्यात यावे, असा आदेश निर्गमित झाला आहे.

अशातच, थंडीमध्ये अंड्याचे भाव ‘गरम' झाले आहेत. त्यामुळे निश्‍चित केलेले अनुदान अपुरे पडत आहे. (SAKAL Exclusive Subsidy for egg distribution in mid day meal scheme insufficient Prices increased due to cold weather nashik)