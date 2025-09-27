Nashik News : नाशिकचे राष्ट्रीय नेतृत्व: राजू देसले आणि विराज देवांग यांची भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय कौन्सिलवर निवड

नाशिक: भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात नाशिकचे राजू देसले व विराज देवांग यांची राष्ट्रीय कौन्सिलवर एकमताने निवड करण्यात आली. पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन २१ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान चंडीगड येथे झाले. शेवटच्या दिवशी झालेल्या राष्ट्रीय कौन्सिलच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून चार जणांची एकमताने निवड झाली. यात राज्य सचिव सुभाष लांडे (पश्चिम महाराष्ट्र), राज्य सहसचिव राजू देसले (नाशिक, उत्तर महाराष्ट्र), राज्य सहसचिव श्याम काळे (विदर्भ), मुंबई जिल्हा सचिव मिलिंद रानडे (मुंबई) यांचा समावेश आहे. .या चारपैकी तिघांची नव्याने राष्ट्रीय कौन्सिलवर निवड झाली आहे. अकरा सदस्यांच्या सेंट्रल कंट्रोल कमिशनवर मराठवाड्याचे राम बाहेती यांची पुनर्निवड झाली असून, ते पदसिद्ध सदस्य म्हणून कौन्सिलवर असतील. आघाड्यांमधूनही प्रतिनिधींची निवड करण्यात आली. .किसान आघाडीतून किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर (परभणी), विद्यार्थी आघाडीतून एआयएसएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विराज देवांग (नाशिक), तर ट्रेड युनियन आघाडीतून आयटकच्या राष्ट्रीय वर्किंग कमिटी सदस्या बबली रावत (मुंबई) यांची राष्ट्रीय कौन्सिलवर निवड झाली. .Nashik News : 'एसटी आरक्षणात घुसखोरी रोखा'; नाशिक आदिवासी महापंचायतीत 'संविधानिक पदाचा त्याग' करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव!.१२५ सदस्यीय राष्ट्रीय कौन्सिलमधून ३१ जणांची कार्यकारिणी आणि त्यांपैकी ११ जणांचे राष्ट्रीय सचिव मंडळ निवडण्यात आले. राष्ट्रीय महासचिवपदी माजी खासदार डी. राजा यांची एकमताने निवड झाली. महाराष्ट्राचे डॉ. भालचंद्र कांगो यांची राष्ट्रीय सचिव मंडळावर निवड झाली आहे. जिल्ह्यातून अधिवेशन प्रतिनिधी म्हणून तल्हा शेख व दत्तू तुपे सहभागी झाले होते. निवड झालेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात अभिनंदन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.