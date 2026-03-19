Nashik Cricket Match : दणदणीत विजय! नाशिकच्या पोरांनी मैदान मारले; आर्यन पालकर अन् चिन्मय भास्करची फटकेबाजी

नाशिक: महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे पुणे येथे वरिष्ठ राज्यस्तरीय आमंत्रितांची क्रिकेट स्पर्धा सुरु आहे. या स्पर्धेत नाशिकने पुनीत बालन क्रिकेट अकादमीविरुद्ध ७ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. यात जलदगती व्यंकटेश बेहरेने सामन्यात ८ बळी घेतले. फलंदाजीत रवींद्र मत्च्याने पहिल्या डावात ७१ धावा करून मोलाचा वाटा उचलला. सलामीवीर चिन्मय भास्कर, आर्यन पालकरनेही फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली..पुनीत बालन क्रिकेट अकादमीने प्रथम फलंदाजी करत पहिल्या डावात २११ धावा केल्या. नाशिकतर्फे जलदगती व्यंकटेश बेहरेने ५ बळी घेतले. उत्तरादाखल नाशिकने पाचव्या क्रमांकावरील रवींद्र मत्च्याच्या ७१, सलामीच्या चिन्मय भास्करच्या ३२ तसेच आर्यन पालकर व समकित सुराणा यांच्या प्रत्येकी २५ धावांच्या जोरावर २२४ धावा करून पहिल्या डावात १३ धावांची आघाडी घेतली. .पुनीत बालन क्रिकेट अकादमीला दुसऱ्या डावात नाशिकच्या गोलंदाजांनी १५६ धावांत रोखले. यात डावखुरा फिरकी गोलंदाज प्रतीक तिवारीने ४, जलदगती व्यंकटेश बेहरेने ३, समाधान पांगारेने २ बळी घेतले..नाशिकला उरलेल्या ३२ षटकांत निर्णायक विजयासाठी १४४ धावांचे लक्ष्य होते. सलामीवीर आर्यन पालकर, चिन्मय भास्करच्या १६.२ षटकांतील जोरदार ९८ धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर नाशिकने २५ व्या षटकांत ७ गडी राखून विजय मिळवला. आर्यन पालकरने ४२ चेंडूत ४९ धावा केल्या व चिन्मय भास्करने नाबाद ५० धावा केल्या..यापूर्वीच्या सामन्यात मेट्रोने नाशिकच्या पहिल्या डावातील २०९ धावांना उत्तर देताना ८ बाद २८७ धावा केल्याने सामना अनिर्णित राहिली. त्यामुळे मेट्रोला पहिल्या डावातील आघाडीचे गुण मिळाले. समाधान पांगारेने पहिल्या डावात नाबाद ३९ धावा, ४ बळी घेत अष्टपैलू कामगिरी केली. आर्यन पालकरने दुसऱ्या डावात ९२ चेंडूत जोरदार नाबाद १०५ धावा फटकवल्याने सामना संपेपर्यंत नाशिकने २ बाद १३९ धावा केल्या.