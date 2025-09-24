Crime News : नाशिकमध्ये गावठी कट्टा बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला अटक

नाशिक: सिडकोच्या लेखानगर परिसरामध्ये गावठी कट्टा बाळगून परिसरात दहशत माजविणाऱ्या सराईत गुन्हेगारास शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने सापळा रचून अटक केली आहे. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भरत बाळासाहेब जगताप (वय ३३, रा. खाणगाव थडी, ता. निफाड) असे अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे अंमलदार विशाल काठे, विशाल देवरे हे सिडको, अंबड परिसरात गस्तीवर असताना त्यांना सराईत गुन्हेगार भरत जगताप हा गावठी कट्टा बाळगून लेखानगर परिसरात दहशत माजवित असल्याची खबर मिळाली होती..युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, सुदास सांगळे, किरण शिरसाठ, संदीप भांड, प्रदीप म्हसदे, प्रवीण वाघमारे, विशाल काठे, प्रशांत मरकड, विशाल देवरे, अमोल कोष्टी, मुक्तार शेख यांच्या पथकाने लेखानगर परिसरात सापळा रचला..Thane Traffic: ठाणे, नवी मुंबईतून येणाऱ्या 'या' वाहनांना मुंबईत नो एन्ट्री.सराईत गुन्हेगार भरत जगताप हा स्टेट बँक चौकात असताना त्यास अटक केली. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडून ३० हजारांचा गावठी कट्टा जप्त करण्यात आला. भरतच्या विरोधात सायखेडा पोलिस ठाण्यात तीन, निफाड पोलिस ठाण्यात दोन, लासलगाव पोलिस ठाण्यात एक, तर पंचवटी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल करीत त्यास तपासकामी अंबड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.