Crime News : नाशिकमध्ये गावठी कट्टा बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला अटक

नाशिक: मानूर गाव परिसरामध्ये गावठी कट्टा बाळगून वावरत असलेल्या सराईत गुन्हेगाराला जेरबंद करण्यात आले आहे. त्याच्याकडून एक गावठी कट्टा आणि एक जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आले आहे. सदरची कारवाई शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने केली आहे. योगेश बाळकृष्ण चव्हाण (वय २७, रा. रेशिमबंध लॉन्स, शंभुराजे कॉलनी, बंगला नं. १, हिरावाडी, नाशिक) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..गुंड प्रवृत्तीच्या इसमाचा शोध घेवुन त्यांचेवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिले आहेत. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांनी गुन्हे शाखेच्या युनिटला सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानुसार अंमलदार नितीन जगताप व खंडणी विरोधी पथकाचे चारूदत्त निकम यांना रेकॉर्डवरील गुन्हेगार योगेश चव्हाण हा देशी बनावटीचे पिस्टल विनापरवाना जवळ बाळगुन मानुरगाव परिसरात दहशत माजवीत आहे अशी खबर मिळाली होती..त्यानुसार शहर गुन्हे शाखा युनिट एक आणि खंडणी विरोधी पथकाने मानुरगावच्या निळकंठेश्वर मंदिर परिसरात सापळा लावून संशयित योगेशला शिताफीने पकडून ताब्यात घेतले. त्यांच्या अंगझडतीत ३० हजार ५०० रुपये किमतीचे एक देशी बनावटीचे पिस्टल व १ जिवंत काडतूस असे हस्तगत करण्यात आले आहे. योगेश हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्याविरूद्ध पंचवटी पोलिस ठाण्यात प्राणघातक हल्ल्यासह गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune Crime : देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या एकाची रिक्षा चोरीला; शनिवारवाडा परिसरातील घटना.सदरची कामगिरी पोलिस आयुक्त संदिप कर्णिक, उपआयुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहायक पोलिस आयुक्त संदिप मिटके यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हेशाखा युनिट एकचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड, खंडणी विरोधी पथकाचे वरिष्ठ निरीक्षक जग्वेंद्रसिंग राजपूत, गुन्हेशाखा युनिट एकचे उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, उपनिरीक्षक सुदाम सांगळे, रमेश कोळी, रवींद्र आढाव, रोहिदास लिलके, विलास चारोस्कर, नितीन जगताप व चालक सुकाम पवार तसेच खंडणी विरोधी पथकाकडील उपनिरीक्षक दिलीप सगळे, दत्तात्रेय चकोर, भूषण सोनवणे, चारूदत्त निकम अशांनी संयुक्तरित्या केली आहे..