नाशिक

Dada Bhuse : नाशिकची कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात: मंत्री दादा भुसेंचा पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना सात दिवसांचा 'अल्टिमेटम'

Minister Dada Bhuse Issues Ultimatum to Police : शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन वाढत्या गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
Dada Bhuse

Dada Bhuse

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: वाढत्या गुन्हेगारीमुळे शहराची कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली असून, शहरातील गुन्हेगारीचा बिमोड करण्यासाठी सात दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शहर पोलिसांना देत, गुन्हेगारी घटनांमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी असला तरीही पोलिसांनी दबावाला बळी न पडता कारवाई करा, तसेच, रस्त्यावर पोलिस दिसला पाहिजे तरच, गुन्हेगार, विधीसंघर्षितांवर वचक बसेल. शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांनी दक्ष राहावे, अशीही सूचना मंत्री भुसे यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
dada bhuse
police commissioner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com