Nashik Crime : अटक वॉरंट चावून खाण्याचा प्रयत्न, चिमुकल्याला टेबलावर आपटण्याची धमकी! म्हसरूळ पोलीस ठाण्यात संशयिताच्या पत्नीचा धिंगाणा

नाशिक: जबरी चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला न्यायालयाच्या आदेशानुसार अटक वॉरंट बजावले आणि त्यास ताब्यात घेतले असता संशयिताच्या पत्नीने पोलिस ठाण्यात अक्षरश: धिंगाणा घातला. एवढेच नव्हे, तर संशयिताला न्यायालयात नेण्यापासून मज्जाव करताना न्यायालयाचे अटक वारंट चावून खाण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, कडेवरील चिमुकल्याला टेबलावर आपटण्याचा प्रयत्नही केला. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांत संशयित दांपत्याविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणामुळे मात्र पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली..राकेशकुमार रामराज बिंद ऊर्फ निशाद (वय ३५), बिंदूदेवी राकेशकुमार (३०, दोघेही रा. विठाईनगर, पवार मळा, पेठ रोड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित दांपत्याची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित राकेशकुमार विरोधात २०१९ मध्ये जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे. याचप्रकरणी नाशिक न्यायालयाने त्याच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. .गेल्या शुक्रवारी (ता. १२) दुपारी बाराच्या सुमारास म्हसरूळचे अंमलदार सोमनाथ गुंबाडे संशयित राकेशकुमार यास वॉरंट बजाविण्यासाठी गेले असता, त्याची पत्नी बिंदूदेवी हिने पोलिसांना पतीस अटक करण्यास विरोध केला. पतीला पोलिस ठाण्यात नेऊ नये, यासाठी पोलिसांशी हुज्जत घातली. या वेळी नातेवाइकांनीही तिची समजूत काढली, तरीही पोलिसांनी कसेबसे त्याला ताब्यात घेत पोलिस ठाण्यात आणले..म्हसरूळ पोलिस त्याला न्यायालयात नेण्याच्या तयारी असतानाच संशयित बिंदूदेवी पोलिस ठाण्यात पोहोचली व तिने पुन्हा आरडाओरडा सुरू केला. यावेळी तिने टेबलावर असलेले संशयित राकेशकुमारचे अटक वॉरंट फाडून चावून खाण्याचा प्रयत्न केला. तर संशयित राकेशकुमारने तिला चिथावणी देत, तिच्या कडेवरील लहान मूल होते. .Manmad Crime : मनमाडजवळ 'लुटेरी दुल्हन'चा धक्कादायक प्रकार; विवाहाच्या दुसऱ्याच दिवशी वधू फरारी, १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.त्यास टेबलावर आपटण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तिने कडेवर लहान मुलाचे डोके टेबलावर आपटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत तिला रोखले आणि मुलास ताब्यात घेतले. बिंदूदेवीच्या या गोंधळाने म्हसरूळ पोलिसांची तारांबळ उडाली. संशयित दांपत्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला.