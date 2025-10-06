Crime News : नाशिक शहरात गुन्हेगारांची दहशत! रात्रीच्या वेळी लुटमारीच्या घटनांमध्ये वाढ; पोलिसांचे गस्त कुठे?

नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी शहर पोलिसांकडून धडक कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे उपनगरांमध्ये लुटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. पादचाऱ्यांचे मोबाईल हिसकावून नेण्यासह रात्री-बेरात्री पादचाऱ्यांना हेरून मारहाण करीत त्यांच्याकडून रोकड, चीज वस्तू हिसकावून नेण्याचे प्रकार घडत असताना पोलिसांची रात्रीची गस्तीपथके करतात तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .म्हसरूळच्या कन्सारा चौकातून भाजीपाला खरेदी करून घरी जाणाऱ्या युवकाच्या हातातील मोबाईल हिसकावून नेल्याचा प्रकार घडला. राजकरण अमर साह (२१, रा. वृंदावननगर, किशोर सूर्यवंशी मार्ग, म्हसरूळ) याच्या फिर्यादीनुसार शुक्रवारी (ता. ३) रात्री साडेआठच्या सुमारास मोपेडवरून आलेल्या दोघांपैकी एकाने त्याच्या हातातील १९ हजारांचा मोबाईल हिसकावून नेला. याप्रकरणी म्हसरूळ पोलिसांत चोरीचा गुन्हा दाखल झाला. .दुसरी घटना गोल्फ क्लब मैदानावर घडली. मयूर युवराज कचवे (२८, रा. धात्रक फाटा) यांच्या फिर्यादीनुसार गेल्या २० सप्टेंबरला पहाटे अडीचच्या सुमारास ते गोल्फ क्लब मैदानावर असताना संशयिताने त्यांना बेदम मारहाण करीत त्याच्याकडील आठ हजारांचा मोबाईल हिसकावला. तसेच मोबाईलचा वापर करीत फोन पेवरून त्यांच्या खात्यातील १९ हजार रुपये ट्रान्स्फर करून घेत लुटले. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. तिसरी घटना अंबड हद्दीतील घरकुल योजना रोडवर घडली..विश्वजित समरजित सिंग (२८, रा. महालक्ष्मीनगर, अंबड) यांच्या फिर्यादीनुसार, तो बदली वाहनचालक असल्याने गुरुवारी (ता. २) रात्री आठच्या सुमारास पांजरापोळच्या भिंतीलगत थांबले होते. त्या वेळी संशयित अश्विन मधुकर साळवे (२७), गुरुपती बलदेवसिंग देवल (२६), लक्ष्मण राजेंद्र कोळी (२७), नवनाथ ऊर्फ डॉलर रामदास साळवे (२९, सर्व रा. घरकुल योजना, चुंचाळे) यांनी त्यास येथे का थांबला, असे विचारत शिवीगाळ करीत मारहाण केली व त्याच्या खिशातील दोन हजारांची रोकड काढून घेत पसार झाले. याप्रकरणी अंबड पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन संशयित अश्विन व गुरुप्रीत या दोघांना अटक झाली..मारहाण करून दुचाकी हिसकावलीदुचाकीवरून घरी परतणाऱ्या युवकाला मारहाण करीत त्याची दुचाकी हिसकावून नेल्याचा प्रकार घडला. मंगेश विजय बेंडकुळे (२५, रा. वृंदावन कॉलनी, क्रांतिनगर, मखमलाबाद रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, शनिवारी (ता.४ ) पहाटे दोनच्या सुमारास दुचाकीवरून (एमएच १५ जीक्यू ७६५१) घरी जात असताना अमर चौकात संशयित व सराईत गुन्हेगार किरण भडांगे याने आवाज देत थांबविले. .Amaravati Scam: गुंतवणुकीच्या नावाने ८१ लाखांनी गंडा; शेअर मार्केटमध्ये अधिक लाभाचे आमिष.त्याच्याकडे दुचाकी मागितली असता त्याने न दिल्याने संशयित भडांगेसह भूषण वाघ, गौरव गदावी, भरत यांनी शिवीगाळ करीत मारहाण केली. तसेच धारदार वस्तूने दुखापत केली. त्याच्याकडील आठ हजारांची रोकड व १५ हजारांची दुचाकी हिसकावून पसार झाले. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसांत लुटमारीचा गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.