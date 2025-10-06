नाशिक

Crime News : नाशिक शहरात गुन्हेगारांची दहशत! रात्रीच्या वेळी लुटमारीच्या घटनांमध्ये वाढ; पोलिसांचे गस्त कुठे?

Surge in mobile snatching incidents in Nashik suburbs : नाशिक शहरातील उपनगरांमध्ये मोबाईल हिसकावून नेणे आणि मारहाण करून लुटमार करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. एकाच रात्रीत म्हसरूळ, मुंबई नाका, अंबड आणि पंचवटी पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत अशा चार घटनांची नोंद झाली, ज्यामुळे रात्रीच्या पोलीस गस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नाशिक: शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी शहर पोलिसांकडून धडक कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे उपनगरांमध्ये लुटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. पादचाऱ्यांचे मोबाईल हिसकावून नेण्यासह रात्री-बेरात्री पादचाऱ्यांना हेरून मारहाण करीत त्यांच्याकडून रोकड, चीज वस्तू हिसकावून नेण्याचे प्रकार घडत असताना पोलिसांची रात्रीची गस्तीपथके करतात तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

