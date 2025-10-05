नाशिक

Nashik Police : राजकीय हस्तक्षेप नको: सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नाशिकची कायदा-सुव्यवस्था कडक करा

Police Commissioner’s Rapid Action and Transfers : नाशिक महानगरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या (विशेषतः खूनसत्र) पार्श्वभूमीवर, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी नुकत्याच पोलिस ठाणे प्रमुखांच्या व्यापक बदल्या केल्या.
नाशिक महानगराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चिंता व्यक्त होत आहे. खून, हाणामारीच्या सत्रानंतरही शांत असलेल्या यंत्रणेबाबत नाराजी वाढत असताना नाशिक रोडच्या गोरेवाडी भागात तरुणाच्या खुनानंतर काही तासांत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील पोलिस ठाण्यांच्या प्रमुखांच्या व्यापक प्रमाणात बदल्या केल्या.

