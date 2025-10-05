Nashik Police : राजकीय हस्तक्षेप नको: सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नाशिकची कायदा-सुव्यवस्था कडक करा

नाशिक महानगराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चिंता व्यक्त होत आहे. खून, हाणामारीच्या सत्रानंतरही शांत असलेल्या यंत्रणेबाबत नाराजी वाढत असताना नाशिक रोडच्या गोरेवाडी भागात तरुणाच्या खुनानंतर काही तासांत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरातील पोलिस ठाण्यांच्या प्रमुखांच्या व्यापक प्रमाणात बदल्या केल्या. .ही खांदेपालट भाकरी फिरविण्यातला प्रकार मानला जातो. तथापि, नऊ महिन्यांत ४३ वर खून झाल्यावर ही कारवाई केली गेली. पोलिस आयुक्त आता ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहेत, असे सांगितले जाते. तथापि, खूनसत्राच्या आलेखाने उसळी घेतल्यावर झालेल्या तडकाफडकी बदल्यांच्या निर्णयाआधी खूप काही गमावले गेले, त्याचे काय, हाही मुद्दा विचारात घेतला गेला पाहिजे..नाशिक महानगराच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चिंता व्यक्त होत आहे. कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी पहिल्यांदा या मुद्यावर बोट ठेवले. पाठोपाठ राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन वाढते खूनसत्र आणि कोयता गँगची वाढती दहशत, कायद्याला धाब्यावर बसवत वाहनांची केली जाणार मोडतोड अशा कितीतरी बाबींना रोखण्यात पोलिसांना आलेले अपयश अशा बाबींकडे लक्षवेध केला होता. शहरातील तिन्ही आमदारांनी त्यांच्याच सुरात सूर मिसळत नाराजीचा राग आळवला. त्यांनीही पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन नाशिक शहरातल्या वाढत्या गुन्हेगारी आणि खूनसत्रावर ताशेरे ओढले..कायद्याचे राज्य निर्माण करणे, त्याचा धाक जनतेसह सर्वांना वाटला पाहिजे, तरच पोलिसांचे काम उत्तमपणे चालले, असे म्हणता येते. शहराचे पोलिस आयुक्त लोकाभिमुख आहेत, ते लोकांमध्ये जातात, त्यांचे प्रश्न समजून घेतात, त्यांच्याशी विचारविनिमय करतात आणि त्यावर तोडगाही काढतात, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. चोरीला गेलेल्या मोबाईलसह दागिने मिळवून देण्याचे कामही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस दलाने केले आहे. .माणसांमधला पोलिस अशा प्रकारे काम पोलिस आयुक्त करीत आहेत. त्यातून लोकांना आपलेसे वाटतात, ही पोलिसांची नागरिकांशी वाढणारी जवळीक निश्चित चांगली आणि कौतुकाची आहे. तथापि, गेल्या काही महिन्यांत नाशिकमध्ये गुन्हेगारीने धुमाकूळ घातला आहे. शांत आणि कायद्याचे राज्य असलेले नाशिक शहर ही त्याची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या घटकांनी तोंड वर काढले. कोयता गँगच्या कारवाया, वाहनांची केली जाणारी तोडफोड, एमडी किंवा ड्रग्जची तस्करी आणि त्यात गुंतलेल्यांवर कारवाया या घटना तर सर्रास झाल्या आहेत..गेल्या दोन-तीन महिन्यांत वाढलेले खूनसत्र शहराची बिघडलेली शांतता अधोरेखित करते. काही दिवसांपूर्वी एकाच दिवशी सातपूर आणि पाथर्डी भागात युवकांचे खून झाले. सातपूरमधील घटनेत रोजगारासाठी नाशिकमध्ये आलेल्या युवकाने कोणतेही कारण नसताना जीव गमावला; तर पाथर्डीतील घटना पूर्ववैमनस्यातून युवकांमध्ये घडली. कॅफेमध्ये जात असताना हा प्रकार झाला. .साधारण दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी गंगापूर रोड, कॉलेज रोड परिसरातील कॅफेंवर पोलिसांनी धडक कारवाई केली होती, अनेकांना बडगाही दाखविला होता. त्या वेळी त्या भागातील आमदारांनी कॅफेंविरोधात आवाज उठवला होता, त्यानंतर कारवाई झालेली होती. पुन्हा सर्व काही पूर्ववत झाल्याचे पाथर्डीतील घटनेने दाखवून दिले. पंचवटी, फुलेनगर परिसर हाही तशाच प्रकारचा हॉटस्पॉट आहे..मुद्दा हा आहे, की पोलिस आयुक्त पोलिस आणि त्यांचे प्रशासन लोकाभिमुख करीत असतानाच गुन्हेगारी का वाढत आहे? राज्यातील इतर शहरे व त्यांच्या कार्यकक्षेतील क्राइम रेट आणि त्यांचे बदलते चित्र अन् नाशिकमधील गुन्हेगारी, तिचे स्वरूप, खूनसत्र, अपहरणाच्या घटना अशा बाबी वाणगीदाखल मांडून कदाचित हे चित्र सार्वत्रिक आहे, असे सांगून वेळही मारून नेली जाईल. क्राइम रेटचा आलेख आणि आकडेवारीतून आपली कायदा व सुव्यवस्था फारशी बिघडलेली नाही, हेही पटवून देण्याचा प्रयत्न होईल..तथापि, नाशिकमधील कायदा व सुव्यवस्था वेळीच सावरण्याची आता मात्र गरज आहे, हे निश्चित. त्यासाठी आता पोलिस आयुक्तांनी गोड संवादाच्या जोडीला हातातील दंडुकाही अधिक वेगाने फिरविला पाहिजे तो गुन्हेगारांवर आणि तितकाच सुस्त झालेल्या त्यांच्या हाताखालील यंत्रणेवर. कोणताही गुन्हा सांगून घडत नाही, हे खरे असले तरी पोलिसांना गुन्हेगारी विश्वातील या बदलत्या हवेचा वेध का घेता येत नाही? त्यांचे खबरे आणि त्यांच्या जाळ्याची वीण उसवली आहे का? आणि असल्यास ते पुन्हा बळकट कधी करणार? बहुतांश गुन्ह्यांत विधीसंघर्षितांचा सहभाग पुनः-पुन्हा दिसत आहे. .नाशिकच नव्हे, तर अन्य शहरांतही हेच चित्र प्रकर्षाने दिसते. हे चित्र रूढ होते आहे. तथापि, अशा स्वरूपाची मुले आणि घटक ओळखणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांचे वाकडे पडणारे पाऊल सावरणे यासाठी काय केले जाते, हा प्रश्न आहे. मुळात अशा मुलांचा सहभाग रोखण्यासाठी कायद्याची कक्षा अधिक कशी रुंद करता येईल, याही बाबीचा विचार केला पाहिजे. .शिवाय, या मुलांमध्ये क्रौर्य का वाढते, त्यांच्यात टोकाचे पाऊल उचलण्याची प्रवृत्ती मूळ का धरते, त्यांच्यात ही मानसिकता निर्माण होण्यासाठीची पूर्वपीठिका लक्षात घेता त्याला रोखण्यासाठी पावले का पडत नाहीत, हाही प्रश्न आहे. याला जबाबदार असलेले त्यांचे भवताल आणि त्याला खतपाणी घालणाऱ्या प्रवृत्तींची विषवल्लीही छाटली पाहिजे. हे केवळ पोलिसांचे एकट्याचे काम नाही, तर त्यासाठी समाज आणि सेवाभावी सामाजिक संस्था यांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे. नाहीतर रील्स, भाईगिरी आणि दादागिरी यांच्यात धन्यता मानणाऱ्या या पिढीचे भवितव्य काळवंडणार आहे..तरीही मुद्दा उरतो, तो पोलिसांचा धाक व बडगा नाशिककरांना कधी वाटणार आणि त्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी कधी होणार याचा! त्यासाठी आता पोलिस आयुक्तांनीच कठोरातील कठोर पावले उचलली पाहिजेत. त्यांनी भाकरी फिरवली आहे, आता सर्व पोलिस ठाण्यांच्या कारभारात वेगाने परिणामकारक बदल दिसतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढत्या गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी पोलिस दलाचे बळकटीकरण आणि मजबुतीकरण केले पाहिजे. .रिक्त पदे भरण्याबरोबरच पोलिसांच्या कारभारात परिणामकारकता आणण्यासाठी फेरमांडणीची गरज असेल तर तीही करावी. शिवाय, सरकारकडे पोलिस ठाणे निर्मिती आणि ते प्रत्यक्षात आणणे, तसेच नव्या पदांची निर्मिती, दलासाठीची साधनसामग्री मिळविणे याबाबतचे जे प्रस्ताव प्रलंबित असतील, त्याचीही तड लावण्यासाठी पाठपुरावा करावा. नाराजी व्यक्त केले 