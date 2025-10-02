Nashik News : नाशिकमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीचा 'धुमाकूळ'; पोलीस आयुक्तांना भाजप आमदारांचा 'कठोर कारवाई'चा इशारा

नाशिक: गेल्या महिनाभरात शहरात सात खून, प्राणघातक हल्ल्यांचे प्रकार, गोळीबार यांसारख्या गंभीर घटना घडल्यावर शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी घेतल्यावर जाग आलेल्या शहरातील भाजप आमदारांनी बुधवारी (ता. १) पोलिस आयुक्तांची भेट घेत वाढलेल्या गुन्हेगारीवर चिंता व्यक्त केली; तर आयुक्तांनी गुन्हेगारीविरोधात कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात असल्याची माहिती आमदारांना दिली. .शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये गेल्या आठ महिन्यात ४२ खून झाले आहेत. तर सात खून सप्टेंबर महिन्यात झाले आहेत. याशिवाय गोळीबार, प्राणघातक हल्ले, घरफोड्या, जबरी चोरीच्या घटनांही वाढल्या आहेत. एकूणच शहराची कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असता, वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात गेल्या काही दिवसांमध्ये नागरिक रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र होते. सोमवारी (ता. २९) राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेत गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला..यानंतर भाजप आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले यांनी मंगळवारी (ता.३०) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तर बुधवारी (ता. १) पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी भेट घेत वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त करीत कठोर कारवाईची मागणी केली. पोलिस कोणत्याही दबावाला बळी न पडता गुन्हेगारीचा बिमोड करीत असल्याचाही दावा आमदारांनी केला. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार, पोलिस उपायुक्त किरीथिका सी.एम., किरणकुमार चव्हाण, मोनिका राऊत, किशोर काळे, सहायक आयुक्त संदीप मिटके उपस्थित होते..कारवाई सुरूशहर पोलिसांकडून वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर ठोस कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी ‘ स्टॉप अँड सर्च’, टवाळखोर कारवाईसह कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केल्याची माहिती आमदारांना दिली..प्रभावी कारवाईची अपेक्षाशहराच्या अंबड, सातपूर, सिडको या परिसरात गुन्हेगारी वाढली आहे. याठिकाणी परप्रांतीय अधिक असल्याने त्याबाबत पोलिसांनी ठोस कारवाई करावी. याठिकाणी प्रभावी कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमून ठोस उपाययोजना कराव्यात. शहर ‘झीरो टॉलरन्स’ होण्यासाठी प्रभावी कारवाईची अपेक्षा तिन्ही आमदारांनी व्यक्त केली आहे..समाजाच्या सहकार्यातूनच वाटचाल!.गुन्हेगार कोणत्याही पक्षाचा असला, तरी गय केली जाणार नाही. गुन्हेगारी कारवाईत सहभाग असल्यास त्यावर पोलिसांकडून कारवाई होणारच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पोलिस आयुक्तांशी गुन्हेगारीबाबत चर्चा करीत कारवाईचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शहराच्या शांततेसाठी पोलिसांकडून प्रभावी कामगिरी दिसेल.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.