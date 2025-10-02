नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीचा 'धुमाकूळ'; पोलीस आयुक्तांना भाजप आमदारांचा 'कठोर कारवाई'चा इशारा

Nashik witnesses alarming rise in crime incidents : नाशिक शहरात गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढलेल्या खून, गोळीबार आणि प्राणघातक हल्ल्यांच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करण्यासाठी भाजप आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले आणि शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेतली.
crime

crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गेल्या महिनाभरात शहरात सात खून, प्राणघातक हल्ल्यांचे प्रकार, गोळीबार यांसारख्या गंभीर घटना घडल्यावर शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी घेतल्यावर जाग आलेल्या शहरातील भाजप आमदारांनी बुधवारी (ता. १) पोलिस आयुक्तांची भेट घेत वाढलेल्या गुन्हेगारीवर चिंता व्यक्त केली; तर आयुक्तांनी गुन्हेगारीविरोधात कठोर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात असल्याची माहिती आमदारांना दिली.

Loading content, please wait...
Bjp
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
MLA
Seema Hire
murder case
Nashik police Commissioner
law
Rahul Dhikle

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com